Rekord közelben - A győri gimnáziumi tanárnak a 26. tankönyve jelent meg

Kleininger Tamással a 10. b osztálya a győri Bencés Gimnáziumban.

A győri tanár könyveiből országszerte tanulnak középiskolások, több könyve ezres példányszámban kelt el. Fotók: Béres Márton

Részlet a nemrég megjelent földrajz könyvből. Kattintson a nagyobb képért.

"A tankönyvírás lehetőségét az élet hozta, megtalált a feladat és igent mondtam. 32 éve tanítok, az első könyvem 1993-ban készült" - kezdte Kleininger Tamás. A győri tanár fő feladatának a napi oktatást tartja. Nem csak a Bencés Gimnáziumban, a Péterfyben is katedrára áll. "Négy fiú édesapja vagyok, az ikrek kicsik. Este 20 óráig apukaként állok helyt. Miután lefeküdtek a gyerekek, utána írom a könyveket" - avatott a műhelytitkokba."A tankönyvírás kötött műfaj, követelmények sokaságának kell megfelelni. Mégis azt vallom és ezt igyekszem a könyvekbe csempészni, hogyha örömöt szerez a tanulás, akkor képesek igazán mélyíteni a tudásukat a gyerekek" - mondta Kleininger Tamás.A győri tanár főleg fakultációra járó diákokkal foglalkozik. Olyan fiatalokkal, akiknek többsége orvosi egyetemre pályázik. Ez visszaköszön az elmúlt években nyomdába került könyveiben.A "Témavázlatok a biológia tanulásához" című tankönyv kifejezetten az emelt szintű biológia érettségire "gyúró" diákoknak szól. A könyv három éven készült, a közelmúltban adták ki földrajzból a "testvérét". "Az életen át tartó tanulás híve vagyok, minden esélyt megragadok, hogy képezzem magam. Ezt a mentalitást igyekszem továbbadni a diákoknak. Nem vagyok laza tanár, de a vasszigorban sem hiszek. Minden év elején elmondom a tanítványoknak, hogy minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy elérjék céljaikat. Ezért keményen kell dolgozni, a sikert soha nem adják könnyen" - hallottuk.Az eredmények a győri tanárt igazolják: minden évben számos diákja tanul tovább orvosnak, fogorvosnak, gyógyszerésznek.A vészes tanárhiányt úgy próbálják kezelni több iskolában, hogy jó tanárokat csábítanak óraadónak. Az Evangélikus Szigeten működő Péterfy-iskola hívószavára Kleininger Tamás igent mondott és heti 6 órát vállalt. Bár vannak olyan órák, amikor 10 perce van átérni az egyik intézményből a másikba, nem bánja a döntést. A Rába-parti iskolában is kezd érni a munka gyümölcse. "A digitális technika ma már alap. Nincs olyan óra, ahol ne vetítenék. A YouTube videókat is használom. A diákok figyelmét a sokszínű, változatos oktatással lehet fenntartani. Ha nincs részük két egyforma órában" - búcsúzott Kleininger Tamás.