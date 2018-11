Presztízs-díjasok díja - Dr. Rechnitzer János

Dr. Rechnitzer János

Dr. Rechnitzer János a győri Révai-gimnáziumban, majd a pécsi közgazdasági egyetemen tanult. Tíz évig egy pécsi kutatóintézetben dolgozott, s 1986-ban hazatért és megalapította a városfejlesztési projektekkel, elemzéssel foglalkozó akadémiát. Az elmúlt 16 évben az egyetemen is dolgozott, egy ideig rektorhelyettesként; most doktori iskolát vezet. „Szerelmese vagyok ennek a rendkívül izgalmas városnak. Az elmúlt években komolyabban elmerültem annak kutatásában, hogy a magyar modernizációnak miért ez az egyik sikeres városa, mi ennek a sikertörténetnek a hajtóereje? Nagyon megtisztelő, hogy ez a kör, akiktől az elismerést kaptam, befogadott és elfogadott. Talán ez annak is köszönhető, hogy az engem körülvevő, kiváló doktoranduszokkal hozzásegítjük a várost egy értelmes fejlődési pályához. A díj üzeni, hogy »közénk tartozol", s egyben kihívás: jelzi, hogy folytatni kell a kutatásokat."