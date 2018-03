Pörög a győri startup élet - már 200 milliót kaptak kockázati tőkekezelőktől

Szabó Krisztián (b) és Tüske Tamás (j) kezükben legfontosabb munkaeszközükkel. Krisztián missziójának tekinti a győri startup életet, Tamás tagja a ViddL.hu startupnak, mely a csomagszállítás reformálást tűzte ki célul. Fotó: Béres Márton

Elsőként fogalmazzuk meg, mit jelent az angol kifejezés. A "startup" az újonnan alapított, nagy növekedési potenciállal rendelkező, induló vállalkozásokat jelenti, melyeket termék- vagy üzleti modell innováció jellemez. Ezek a cégek nem "kispályáznak", rövid időn belül az országhatárokat akarják átlépni termékükkel, szolgáltatásukkal. Azebben a törekvésükben segíti a startupokat ingyenes tanácsadással, képzésekkel, üzletfejlesztéssel, mentorálással és nemzetközi kapcsolataival."Egy volt győri egyetemista, jelenleg Belgiumban élő lánnyal, Páti Diánával és Tamással úgy éreztük, hogy Győrben is szükség van olyan találkozókra, ahol a saját ötletekkel rendelkező, vállalkozó szellemű fiatalok közösen gondolkozhatnak, megoszthatják tapasztalataikat, ha nagy fába vágják a fejszéjüket" - kezdte Szabó Krisztián, az INPUT program győri koordinátora. Nem egész 11 hónappal azután, hogy a győri StartITup klub megalakult, a győri találkozók népszerűvé váltak."Tavaly május óta 10 rendezvényünk volt. Ennyi idő alatt a kockázati tőkekezelők hét projektnek szavaztak bizalmat több mint 200 millió forintos összeggel. Van köztük olyan győri vállalkozás, mely háromdimenziós, figyelemfelkeltő reklámfelületekkel foglalkozik, akad, amelyik az illegális torrent feltöltéseket szedi le a világhálóról, új modellre építő könyvkiadó és csomagszállító vállalkozás. A támogatott győri fejlesztések között található olyan CT képjavító eljárás is, amely a felvételekről a fémzaj jelenséget távolítja el. A szoftver révén a CT képek nagy részét nem kell megismételni. Így óvja a pácienst a plusz sugárterheléstől" - mondta Tüske Tamás.A kockázati tőkét kapott startupok komoly vállalásokat tesznek, hogy ezeket az összegeket felhasználhassák. Nem kapják meg egy összegben a pénzt, nem költhetik arra, amire akarják. Keményebb feltételeket teljesítenek, mintha hitelt vettek volna fel."Arra büszke vagyok, hogy a havi összejöveteleinken inspiráló közösségben dolgozunk. Eleinte még gyakran előjöttek a klasszikus magyar betegségek, a féltékenység és az irigység. Sikerült azonban elérni, hogy csapatmunka lépjen a helyükre. Mindenki megértette, hogy egyedül nincs esélye. Az idősebb generáció tagjai közül sokan rendelkeztek jó ötletekkel, de vagy nem mertek a tettek mezejére, vagy évtizedeken át őrizték a titkukat. Azt tudni kell a startupokról, hogy rövid idő alatt kell óriásit növekedniük. Ez az ugrás vagy megtörténik bő egy év alatt, vagy marad a cég kis helyi vállalkozás, vagy lehúzza a rolót" - mondta Szabó Krisztián, aki egy közismert győri informatikai cég üzletfejlesztője is egyben."Azzal minden tagunk tisztában van, hogy 10 startupból talán 1 marad életben hosszú távon. Amerikában úgy tartják, hogy addig nem vagy igazi vállalkozó, ameddig egyszer nem buktál meg. Ott az a mérce, ha az ember feláll a padlóról. Nálunk sokan félnek vállalkozást alapítani, inkább a biztos állást választják. Pedig lehet, hogy olyan terv van a tarsolyukban, amellyel leteszik a névjegyüket, a maguk urává vállnak, nyomot hagynak maguk mögött" - búcsúzott Tüske Tamás.