Mutatunk egy győri iskolát, ahol pacsiznak a diákok a sikerrel vett fejtörők után

Lakatos Bernadett, Hajba Zalán és Kállai Dzsenifer (ülősor b-j), Szabó Zoltán, Purgel Virág és Árpási Amanda (állósor b-j) tableten mutatja kedvenc programját. Fotó:H. Baranyai Edina

Modern gépek



A Győri Tankerületi Központ 32 korszerű PC-vel, a Nemak pedig 10 tablettel segíti a diákok informatikai képzését a Radnótiban. A győri cég Lego robotot is ajándékozott a belvárosi iskolának.

Meglepő adat, ám tény: jelenleg 6. osztályig a hazai általános iskolák többségében nincs informatikai képzés. "Az Oktatási Hivatal bázisintézményévé váltunk szövegértésből és informatikából. Ez azért örömteli, mert a diákjaiknak olyan tudást adunk, melyet egész életük során használnak" - hangsúlyozta Sulyokné Kelemen Judit, a Radnóti igazgatója.Megnéztük a belvárosi iskolában, hogyan kezelik a hat éves gyerkőcök a PC-ket, a tableteket. A közbeszéd szerint ez a generáció szinte beleszületik a virtuális térbe. Úgy nyomkodják a kütyüket, hogy (nagy)szüleik többsége követni sem tudja azt. Látogatásunk mégis arról győzött meg bennünket, hogy árnyalni kell a képet."Arra tanítjuk a diákokat, hogy tudatosan használják a programokat, a világhálót. Értelmesen töltsék az időt a gép előtt, előnyükre váljon a megszerzett tudás később. Ez nehéz, hisz az internet világa sokszor csábít semmitmondó tartalmakkal, káros játékokkal" - mondta Sütöriné Hada Ildikó, aki híve annak, hogy a szülőkkel folyamatosan tartsa a kapcsolatot akár e-mailen, akár Facebook-csoporttal.Az osztályfőnök tanítónő hozzátette: "több diákunk úgy ült be először informatikára, hogy nem ismerte a gépeket". Ez nem jelent akadályt a Radnótiban, a gyerkőcök párban tanulnak a monitorok előtt. A kétfős csapatokat úgy állítják össze, hogy az erősebb diák húzza társát. "A gyerekek szívesen segítenek egymásnak, szépen építik a közösségüket" - hallottuk Sütöriné Hada Ildikótól.Szuper volt látni, ahogy a sikerrel vett fejtörők után pacsiztak a diákok. Tán ennél is fontosabb: láthatóan örülnek egymás sikerének. Árpási Amanda sünis játékkal vette sorra az akadályokat, majd büszkén mondta: "otthon a kistesómmal közösen oldunk meg hasonló rejtvényeket". A szótagolást előtérbe helyező szoftver révén a gyerekek helyesírási készsége fejlődik, illetve felkészíti őket az elválasztásra.A programokat Nógrádi László informatika tanár tölti a számítógépekre. A kicsik óráról órára haladnak, a tematika illeszkedik az előző alkalommal tanultakhoz. "A felsősök heti két órát töltenek informatikával. A Microsoft Office központú tanagyag kiegészült, része a Libre Office, a videóvágás és a Web 2-es alkalmazások (Google-dokumentumok) kezelésének elsajátítása és a programozás is" - tudtuk meg Nógrádi Lászlótól, aki 14 informatika könyvet írt.