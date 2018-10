Motorosok tragédiája - A sofőr szeretné, ha Nikiék nem gyűlölnék

Tegnap beszámoltunk róla, hogy a Veszprémben kihirdetett ítélet ellen az ügyész fellebbezéssel élt, a védelem pedig három nap gondolkodási időt tartott fenn. De végül egy napra volt szüksége, dr. Plenter Nándor ügyvédtől úgy tudjuk, R. Richárddal együtt tudomásul veszi a járásbíróság döntését, amely egy év tíz hónap felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte a baleset okozóját.



Az ügyvéd elmondta: védence eddig is elismerte a felelősségét és két éven át próbált rájönni, mi vezethetett oda, hogy ilyen végzetes hibát követett el, amikor autójával elhagyta a forgalmi sávját. Mint megírtuk: az alvásspecialista orvos szakértő – aki a veronai buszbaleset vizsgálatában is részt vesz – kimondta: alvászavarból eredő mikroalvásról van szó, aminek veszélyét a társadalom ma még nem ismeri eléggé.



– Védencem a bíróság szerint abban vétkes – s ezért vettük most tudomásul a döntést –, hogy a rátörő fáradtságot két-három perccel a baleset előtt éreznie kellett a szakértő véleménye alapján. Ennek ellenére nem állt meg – mondta az ügyvéd, aki kérdésünkre leszögezte, hogy egyetlen pillanat műve lehetett ez a végzetes elalvás, mivel a vádlott bevallotta, hogy még látta feltűnni a motorosokat tőle mintegy 150 méterre. Az ügyvéd szerint pedig ez a vallomás is azt mutatja, hogy Richárd nem szerette volna elhárítani a felelősséget, mert akkor akár le is tagadhatta volna ezt a részletet.



Ha a szakértő szerint beszélni kell a mikroalvásokról, akkor beszéljünk róla: a fiatalember figyelmét élettársa hívta fel arra, hogy éjjel erősen horkol. „A szakértőhöz hasonlóan én is nagyon fontosnak tartom, hogy ezt a problémát, ami sokakat érinthet, kezdje a társadalom súlyán kezelni. Akár arra is ráirányíthatja mindez ez a figyelmet, hogy az oxigénhiányból eredő alvászavart kiküszöbölő készüléket nagyobb mértékben támogassa a társadalombiztosító. Én magam is kértem ilyen vizsgálatot, amit védencem Pécsett végeztetett el, s végül maga is meglepődött, amikor az indítványom révén a külön szakértő bekapcsolódott az orvos szakértő mellé és leírta ezt a véleményt. Hasonló vizsgálatot Győrben például nem végeznek."



– Mindenképpen tanulságos ez azok számára, akik horkolással és alvászavarral küzdenek, már csak azért is, mert 2015 óta a jogosítvány megszerzéséhez a háziorvos megkérdezi, van-e alvászavarunk. Ha a válasz „igen", akkor beutal erre a vizsgálatra, s a hozzájárulást nem adja meg enélkül. Persze az autóvezető nemet is mondhat a kérdésre, de ha később ne adja ég, baj történik, vállalnia kell a felelősségét, hogy maga nyilatkozott így – fejti ki a védő. Védence egyébként még 2015 előtt szerzett jogosítványt, így erről nem nyilatkoztatták.



A per drámai pillanata volt kedden, amikor R. Richárd bocsánatkérésére Nikolett azt mondta neki: „Másfél éved lehetett volna (amíg Niki az intenzíven feküdt), hogy ezt megtedd."



Az ügyvéd szerint védencében – aki a baleset után levelet írt az érintetteknek – valóban nem volt elég bátorság ahhoz, hogy személyesen vegye fel a kapcsolatot a sértetti körrel, ennek az is az oka, hogy ez a kör – kiegészülve a bíróságnál is megjelent motorosokkal – nagyon ellenséges volt. Richárd és családja gyakran kapott sértő vagy fenyegető levelet. Annak ellenére, hogy most is tart ettől, s szemmel látható volt félelme és idegessége kedden, szeretne kapcsolatba lépni például Nikolett-tel. Levelet írni neki és legalább addig eljutni, hogy ne gyűlöljék ennyire, s ne tartsák gyilkosnak. Az ügyvéd szerint védence – ha nem is mert személyesen odamenni a családokhoz – 2016 tavaszától kezdve őrlődik a tragédia miatt.