`Mikuláscsomagot´ kapott? Mutatjuk a pótdíjazás menetét Győrben

"Változott a parkolás menete, hogy kevesebb csalás történjen Győrben" című, kedden megjelentszót ejtettünk a győri parkolási pótdíjazásáról is. E téren pár információ pontatlan és félreérthető volt, amelyeket most korrigálunk. A hibákért Olvasóink elnézését kérjük.Aki "mikuláscsomagban" parkolási bírságot kap a kisalföldi megyeszékhelyen, három napja van, hogy bemutassa érvényes jegyét a Győr-Szol ügyfélszolgálatán. Ezzel az opcióval 30 napon belül egyszer lehet élni. Parkolási ellenőr a jegyet hivatalosan csak a pótdíjazási folyamat fényképes dokumentálásának vége előtt fogadhatja el. Utána nála már nem lehet kérni a pótdíj törlését. Ennél a pontnál jegyezzük meg: a gyakorlatban a győri parkolási ellenőrök általában pár percet adnak az autósoknak a jegy bemutatására a büntetés kiosztása után is. Ez korrekt hozzáállás, hisz könnyen előfordulhat, hogy ameddig parkolójegyet vált a sofőr, addig végzik az ellenőrzéseket. A keddi cikkben említetta kiskaput nyilván az jelentette, ha a Győr-Szol ügyfélszolgálatán bemutatták a "megfelelő jegyet", amelyet vagy elkért a potyázó sofőr autóstársától, vagy fizetett is érte.Ozsvárt Tamás, a Győr-Szol kommunikációs igazgatója a téma kapcsán még hozzátette: a rendszám bevitellel működő, új belvárosi automaták kezelési útmutatóját a készülékeken jól látható helyen tüntették fel.