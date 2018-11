Mesébe illő történet egy győrszentiváni srácról

Edgar Avila, Gergő Kaliforniában élő zeneszerző társa buli közben.

Feitser Gergő művei több kontinensen felcsendültek már rádióban, fesztiválokon, de soha nem felejti, hogy Győrből indult a zenei pályafutása.

Gergő kitartása és tehetsége révén jutott el a világzene ismert kiadóihoz, megnyíltak előtt a kapuk. Előbb a világhálón publikálták szerzeményeit, majd egyre több fesztiválra hívták. A teljesség igénye nélkül zenéjével "elvarázsolta" a közönséget a forró adriai tengerparton, Közép-Európa kulturális fellegvárában, Prágában és a hűvös Skandináviában, Stockholmban."A Dead Stare nevű projekt úgy indult, hogy az interneten világzenei csoportokban posztoltam a zenéim. Nem volt különösebb célom, nem reménykedtem benne, hogy ezzel a zenei stílussal bármit el lehet érni itthon. Örömöt és motivációt okozott ugyanakkor, hogy egyre többen érdeklődnek a munkáim iránt. 2014-ben vette fel a kapcsolatot velem egy Kaliforniában élő, mexikói származású DJ, Edgar Avila.Inspirálónak találta a zenéim, felvetette a közös zeneszerzést. Nekem is bejöttek a munkái, tanultam tőle. Két kiadott kislemezünk után rövid időn belül bemutatott bennünket a Pesti Recorder magazin. Több mint négy éve dolgozunk Edgarral, ám még nem találkoztunk személyesen. Naponta beszélünk egymással a világhálón, egyelőre azonban nem engedhetjük meg a drága utazást a fél világon át" – mondta Feitser Gergő.Az elmúlt években egyre több nemzetközi kiadó publikálta a magyar-amerikai DJ-páros anyagait. Németországban, Svédországban, több latin-amerikai országban láttak fantáziát a közös zenéikben. Sőt, tavaly decemberben bakelitlemezen adták ki az egyik zenéjüket Svájcban. Ez azért óriási fegyvertény, mert a bakelitkiadás rendkívül költséges napjainkban. A kiadók hatványozottan meggondolják, melyik művekre áldozzanak bakeliten."A svájci albumra tradicionális dél-amerikai hangzású zenéket válogattak, az egyik volt a miénk. Az utóbbi időben megbízásokat kapunk a világ minden pontjáról. Dolgoztunk Prágában élő, perui származású producerrel, vagy elektronikus-gótikus hip-hopot játszó amerikai bandával. Ezek a művészek átdolgozásokat kérnek a saját zenéjükre tőlünk" – hallottuk a fiatal győrszentiváni DJ-től.Feitser Gergő nyáron "mini" európai turnén vehetett részt. Svédországban Stockholmban lépett fel, aztán a horvátországi Sibenikben rendezett "Membrain" fesztiválon mutathatta meg, milyen zenék születnek a lelkében. "A két buli közt visszatértem oda, ahonnan minden indult, a soproni Búgócsiga Akusztik Gardenbe. Soha nem felejtem el, hogy szűkebb pátriámban először ez a hely biztosított számomra lehetőséget az élő fellépésekre" – hangsúlyozta Gergő.Hogyan tovább? – kérdeztük. "Kezdem elhinni, hogy van hely számunkra a világzenei életben. Rengeteg jó album vár ránk, egyről a kettőre lépünk minden szinten. Abban biztos vagyok, hogy évek múltán is úgy örülök majd annak, ha egy rádió játssza valamelyik munkánkat, mint most. Ennél csak az felemelőbb, amikor zenésztársak küldenek videót arról, hogy a világ túlsó felén lévő fesztiválon buliznak a zenéinkre. Szeretném megmutatni minél több embernek, hogy nincs lehetetlen. Olyan kicsiny helyről, mint Győrszentiván, el lehet jutni bárhova" – búcsúzott a 22 éves győrszentiváni DJ. Mi szurkolunk neki!