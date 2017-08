Még vasárnap is munkát ad a katasztrófavédelemnek a csütörtöki vihar

A legtöbb viharral kapcsolatos riasztás Sopronból és környékéről érkezett a katasztrófavédelem megyei műveletirányítási központjába, de szinte az egész megye területéről érkeztek bejelentések kidőlt és forgalmi akadályt jelentő fákról, vezetékre szakadt ágakról, kidőlt fák által sérült háztetőkről, leomlott, veszélyt jelentő kéményekről.



Megyénk hivatásos tűzoltói mellett a legtöbb önkéntes tűzoltó egyesület tagjai is megállás nélkül dolgoztak az elmúlt napokban. Csütörtöktől vasárnap délig 440 esetben vonultak a vihar okozta balesetveszély megszüntetése, a károk felszámolása miatt.



A bejelentések nagy része útra dőlt, forgalmi akadályt jelentő fákról vagy vezetékekre szakadt faágakról, megsérült, veszélyt jelentő villanyoszlopokról szóltak, de több mint húsz épületkár is keletkezett és több jármű is megsérült a vihar által kidőlt fáktól.