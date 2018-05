Magyarérettségi 2018 - Barátság, József Attila- és Szabó Lőrinc-vers - Megoldások videón a kisalfold.hu-n - fotó

Idén 45 fogvatartott készült fel az érettségi vizsgákra a büntetés-végrehajtási intézetekben, és további 149 fogvatartott szerzi meg az OKJ szakvizsga bizonyítványát - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) hétfőn.



Az érettségi vizsga a börtönökben is ugyanúgy zajlik, mint a civil életben, a fogvatartotti tanulók ugyanabban az időpontban kezdik el és addig is végezhetik a feladatok kidolgozását, mint a civil diákok. A különbség abban mutatkozik, hogy nem ünneplőben és iskolapadban ülve, hanem egy börtön tantermében, formaruhát viselve adnak számot tudásukról - írták a közleményben.

A korábbi évek szabályozásával ellentétben a helyesírás és íráskép értékelésénél nem levonni kell pontokat, hanem a tartalom alapján elérhető 90 pont mellett a helyesírás és az íráskép alapján további 8+2 pont szerezhető mindkét szinten.

Az értelmezendő szöveg 700-1000 szóból áll, egy ismeretterjesztő szöveg, publicisztikai mű vagy ezek részlete. A diákoknak ehhez kapcsolódó kérdéseket kell megoldaniuk.A két és fél oldalas szöveg idén a "barátságkutatásról" - a barátság születéséről és fogalmáról - szól, a könyvismertetőben több szociológiai fogalom is szerepel.Az érvelési feladatban a diákoknak olyan "újabb igényekhez, szokásokhoz, nemzetközi trendekhez" kapcsolódó ünnepekről kellett értekezniük, mint a Valentin-nap vagy a halloween, 120-200 szavas szöveget kellett alkotniuk.Akik nem ezt a feladatot választották, azoknak a hivatalos levél formai követelményeivel kellett tisztában lenniük. A "gyakorlati szöveg alkotása" egészen aktuális kérdésekkel foglalkozik: a diákoknak a helyi önkormányzati képviselőnek kell levelet írniuk; meg kellett nevezniük olyan leromlott állapotú épületeket és hiányzó intézményeket, amelyet fejleszteni vagy építeni kellene - írta a szakportál.A második feladatsor két műelemzési feladatot tartalmaz, a diákok a tavaly megváltoztatott szabályok alapján azt dönthetik el, hogy egy megadott művet elemeznek, vagy az összehasonlító műelemzést választják. Erre 150 percük van.A műértelmező szövegalkotási feladatot választó érettségizőknek egy Balázs Béla-mesét kell elemezniük.Az összehasonlító műelemzést választó vizsgázóknak egy József Attila- és egy Szabó Lőrinc-verset kell elolvasniuk, majd összevetniük.- Országszerte zajlanak a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgák. Az írásbeliken mintegy 74 ezren adnak számot tudásukról emelt és középszinten. Azok a diákok, akik önhibájukon kívül, például a hétfő reggeli balesetek miatt nem értek oda az írásbelire, pótló vizsgát tehetnek. Az Oktatási Hivatal hétfői tájékoztatója szerint magyar nyelv és irodalomból középszinten 1180 helyszínen 72 250 diák, emelt szinten 47 helyszínen 1664 vizsgázó tesz érettségit.Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor közép- és emelt szinten is helyesírási szótár használható, ebből vizsgatermenként legalább négy példány szükséges. A szótárról a vizsgát szervező intézmény gondoskodik. Akármelyiket is választják az érettségizők, egy 400-800 szavas esszét kell írniuk 150 perc alatt.kell elemezniük – alighanem sokakat meglepett a választás, mert a középszintű magyarérettségi egyik műelemző feladata általában egy novellához kapcsolódik (igaz, olyan is előfordult már, hogy balladát kaptak a diákok).kell elolvasniuk, majd összevetniük. Az elemzés szempontjai és maguk a művek jól passzolnak az érettségizők korosztályához, az egymás után következő generációk viszonyára is ki kell térni az esszében a két költemény alapján.- Itt a vége a középszintű magyarérettségi első részének - a diákoknak 90 percük volt a szövegértési feladatsor és a rövid szövegalkotási feladat megoldására. A tanárok beszedik a feladatlapokat, és kiosztják a második feladatsort, amely két műelemzési feladatot tartalmaz - írta az eduline.hu.Választási témát is kaptak a magyarból középszinten érettségizők: lerobbant épületekről, hiányzó intézményekről írhatnak levelet lakhelyük önkormányzati képviselőjének. Az érvelési feladatban a diákoknak olyan „újabb igényekhez, szokásokhoz, nemzetközi trendekhez" kapcsolódó ünnepekről kell értekezniük, mint a Valentin-nap vagy a halloween, 120-200 szavas szöveget kell alkotniuk.Akik nem ezt a feladatot választják, azoknak a hivatalos levél formai követelményeivel kell tisztában lenniük. A „gyakorlati szöveg alkotása" egészen aktuális kérdésekkel foglalkozik: a diákoknak a helyi önkormányzati képviselőnek kell levelet írniuk – meg kellett nevezniük olyan leromlott állapotú épületeket és hiányzó intézményeket, amelyet fejleszteni vagy építeni kellene.A „barátság szociológiájáról" szóló könyvismertető cikket kaptak a magyarból középszinten érettségizők – ez alapján kell megoldaniuk tíz feladatot. A két és féloldalas szöveg a „barátságkutatásról" - a barátság születéséről és fogalmáról – szól, a könyvismertetőben több szociológiai fogalom is szerepel - közölte az eduline - Összesen 73 400 végzős középiskolás érettségizik májusban. Összesen 73 400 végzős középiskolás érettségizik májusban. Rajtuk kívül - közölte az Oktatási Hivatal - 37 300-an tesznek majd legalább egy tárgyból valamilyen típusú érettségi vizsgát (például előrehozott vagy pótló, ismétlő, szintemelő vizsgát).- Pontban nyolckor országszerte megkezdődött a magyarérettségi - a diákoknak közép- és emelt szinten is négy órájuk van a feladatok megoldására.Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a ménfőcsanaki csomópontnál a 122-es km-ben aszfaltozás miatt napközben lezárják a belső sávot. A középszintű magyarérettségi 90+150 perces, az első részben egy szövegértési feladatsort és egy rövid szövegalkotási feladatot kell megoldani - a 90 perc végén a tanárok beszedi a lapokat. Ezután osztják ki a második részt, amely két választható műelemző feladatot tartalmaz, erre 150 percet kapnak a diákok - olvashato az eduline összeállításában.A szövegértési feladat szövege egy, esetleg két (egymással összefüggő) ismeretterjesztő szöveg, publicisztikai mű vagy ezek részlete - a kérdések ehhez vagy ezekhez a szövegekhez kapcsolódnak. Ezután következik a szövegalkotási feladat, amely lehet érvelés vagy egy hétköznapi szöveg megírása, a kettő közül a vizsgázó választ, az elvárt terjedelem 120-200 szó.A második feladatlapon két feladat szerepel - egy mű megadott szempontú elemzése és két mű összehasonlító elemzése -, ezek közül kell kiválasztani az egyiket. 150 perc alatt egy 400-800 szavas szöveget kell írni.

A vizsgák mindkét szinten 240 percig tartanak.Középszinten az I. feladatlap egy 60 percre tervezett szövegértési és egy 30 percre tervezett szövegalkotási feladatot tartalmaz. A dolgozatokat a 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztják ki a II. feladatlapot, amelyben egy műértelmező szöveg alkotását várják 150 perc alatt.Az emelt szintű írásbeli szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból tevődik össze. A diákok egyetlen feladatlapot kapnak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg, és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatják.Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor közép- és emelt szinten is helyesírási szótár használható, ebből vizsgatermenként legalább négy példány szükséges. A szótárról a vizsgát szervező intézmény gondoskodik.Az Oktatási Hivatal korábbi tájékoztatása szerint a 2005-ben bevezetett kétszintű érettségi vizsgarendszer 28. időszakában 1.183 helyszínen összesen várhatóan mintegy 110.700-an adnak számot tudásukról. Kedden a matematika írásbelik következnek.