London után már önvezető is lehet a győri SZEnergy új autója

Pusztai Zoltán a tesztelésre váró elektromos hajtáslánc összeszerelése közben.

A SZEelectricity 2013-ban készült el, azóta a külső vázat, az orrkúpot leszámítva a karosszéria nem változott. Jövőre fogják elbúcsúztatni az alumínium vázon karbonos, szénszálas felépítménnyel idén utoljára versenyző autót. Teljesen újat építenek, könnyebbet, merevebbet, modernebbet.

A londoni versenyre július 2-án indul a csapat, tizenketten repülővel, ketten kisbusszal, a rakodóterében a SZElectricityvel. Több új csapattag is részt vesz az idei versenyen, ugyanakkor pilóta fronton nem lesz változás, Gombosi Máté csapatvezető társam fog a kormánykerék mögé ülni most is, és bízom benne, hogy hasonlóan sikeresen, mint tavaly. Egy defektet leszámítva akkor semmi gondunk nem volt a versenypályán, reméljük, megmarad a szerencsénk"

– mondja Pusztai Zoltán, a SZEnergy Team csapatvezetője.A Shell Eco-maraton helyszíne 2017-hez hasonlóan a Queen Elizabeth Olympic Parkban lesz. Csak a környező utcákon kialakított versenypálya nyomvonala változik. A több ezer résztvevő kicsit arrébb, a camp site-on verhet sátrat, a két helyszín között buszok szállítják őket. Az előkészületek már hétfőn, július 2-án elkezdődnek. Berendezik a boxot az olimpiai parkban lévő versenypálya mellett, a táborhelyen pedig felverik a sátrakat. Kedden lesz a gépátvétel. Sok csapatnak már az nagy siker, ha átjutnak ezen, a SZEnergynek viszont régóta nem okoz gondot. Szerdán kezdődhetnek a tesztek a gépátvételek után, ezután pedig a konkrét versenyek. Végül a zárónapon, a Drivers’ Word Championshipen már csak a legjobb csapatok mérkőznek meg.

Az majd a gépátvételnél derül ki, hogy kik lesznek az igazi ellenfelek. Amikor meglátjuk, hogy kik jöttek el, milyen autókkal, milyen felkészültségi, technológiai szinttel, ott tudjuk belőni, hogy hová várhatjuk magunkat a versenyben. Tavaly negyedikek voltunk, egy hajszállal maradtunk le a dobogóról. 2016-hoz képest sokat fejlődtünk, mégis egy helyet hátrébb csúsztunk. A kategória megerősödött közben, egyre több egyetem nyit az UrbanConcept Battery-electric felé. Ez a trend valószínűleg folytatódni fog idén is. Mi egy ötéves konstrukciót fejlesztettünk tovább és tovább, de óhatatlanul maradtak olyan hátrányok, amiket csak egy új autóval lehet kiküszöbölni"

– mondja Pusztai Zoltán.Az idei évben lesz az első olyan próba betétfutam, ahol önvezető autók is versenyezni fognak. Ugyanolyan energiahatékony autókról van szó, csak pilóta nélkül, önvezető feladatokat, úgynevezett challenge-eket fognak végrehajtani. A Shell célja, hogy a jövőben az UrbanConcept autók képesek legyenek egyszerre két terepen is megméretni magukat. Most lesz ennek a főpróbája két-három csapattal.

A Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpontjában már szeptemberben felállt az autonóm jármű szakkör, ahol a hallgatók olyan autonóm rendszerek fejlesztésével, képfelismeréssel, algoritmusokkal foglalkoznak, aminek végül az lesz az eredménye, hogy az új autónk autonóm funkciókkal, önvezető járműként is működhet. Ez a folyamat jelenleg ott tart, hogy egy kicsinyített modellel szimulálják, próbálják ki a különféle helyzeteket egy kis próbapályán. A végső cél az, hogy a valóságban az új SZElectricity is tudja ezeket a funkciókat. A 2019-ben elkészülő új versenyautót gépészetileg, villamos és informatikai szempontból is úgy építjük meg, hogy képes legyen autonóm versenyen is elindulni"

A SZElectricity egy korábbi versenyen.

– ígéri Pusztai Zoltán.Az önvezető autók versenye természetesen máshogy fog kinézni, mint a mostani, amikor kimennek a pályára, megteszik az adott távot, és megnézik, hogy mennyi energiát fogyasztott az autó. Az autonóm járműveket különböző feladatok (akadálykikerülés, parkolás) elé állítják majd. A pálya egyre nehezedik, és mindig csak akkor lehet továbblépni, ha az előző feladatot már teljesítették.Ugyanúgy, mint az életben.A SZEnergyt, az alternatív járművek kutatásával, fejlesztésével, építésével és versenyeztetésével foglalkozó hallgatói csapatot szinte az egész világon ismerik már. Visszatérően felállhatnak a dobogó valamelyik fokára a Shell Eco-maraton versenyeken, ahol a legkevesebb energia felhasználásával a legmesszebbre kell jutni a saját maguk által tervezett és épített versenyautójukkal. A SZElectricity rekordja 195km/kWh.