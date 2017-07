Lezárult a hulladékharc Győrben

„Túl kell lépni a sérelmeken" – Radnóti Ákos győri alpolgármester mondta ezt szerdán azon a városházi szerződés-aláíráson, amelyen a győri mellett tucatnyi önkormányzat, a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Győr-Szol Zrt. képviseltette magát. Az eseményen mindenki hasonló szellemben beszélt, ami az előzmények ismeretében nagy előrelépést jelent.A bonyolult történet még 2005-ben kezdődött, amikor 112 település aláírta a társulás alapító okiratát. A cél egy új hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása és működtetése volt, ami európai uniós támogatással 2011-re meg is valósult: eredménye a szelektív szigetektől a győr-sashegyi hulladékkezelő műig jól látható. A vitát a 10 százalékos önrész jelentette: ennek megfizetését a legtöbb önkormányzat vállalta, néhányan azonban szentül állították, korábban ígéretet kaptak arra, hogy nem kell a zsebükbe nyúlniuk. Közülük 12-en – Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Rábacsécsény, Rábaszentandrás, Rábaszentmihály, Szerecseny, Sobor és Sokorpátka – a végsőkig kitartottak.A nézeteltérésből 2012-ben per lett, amiben első- és másodfokon többféle ítélet született, míg legvégül a Kúria tavaly úgy döntött, hogy a renitenseknek nem kell fizetniük. A verdiktet azonban többféleképpen lehetett értelmezni, s az ügyből kis híján újabb jogvita kerekedett. Időközben mégis a kiegyezési szándék kerekedett felül, s a 12-ek, valamint Győr, a Győr-Szol Zrt. és a társulás képviselői megállapodást írtak alá szerdán. Borsi Róbert , a társulás elnöke lapunknak elmondta: a dokumentum egyrészt jogi megoldást tartalmaz arra, hogyan maradhatnak tagjai a társulásnak azok az önkormányzatok, amelyek nem teljesítették az önrészfizetés feltételét. Ennek alapját az alapításkor a kezdeti költségekre mind a 112 település által lakosságarányosan összeadott együttesen nagyjából 10 millió forint jelenti. A 12-ek csak ezen minimális összeg arányában kapnak tulajdonrészt a társulás vagyonából, és lemondanak a többiek javára a 10 százalékos – amúgy meg nem fizetett – önrész után járóról, valamint Győr javára arról a 20 százalékosról is, ami a megyeszékhelynek azért jár, mert ekkora hányadnyi summa befizetését átvállalta mindenkitől. A kontraktus további fontos elemeként a társulás, Győr és a Győr-Szol kijelentette, hogy a 10 százalékos önrészt a továbbiakban nem követeli az érintett falvaktól.Az aláírás előtt Radnóti Ákos kijelentette: bízik abban, hogy a hulladékgazdálkodási rendszer működtetése ezentúl még zökkenőmentesebben megy. Horváth Gyula győrszemerei polgármester szintén annak a reményének adott hangot, hogy most már előre tudnak tekinteni.