Lebó Ferenc alkotását a Püspökvár előtt avatták fel

Szerdán délután a Püspökvár előtt adták át Lebó Ferenc szobrát, a Mindenki Krisztusát. Az avatáson az önkormányzat képviseletében Fekete Dávid alpolgármester arról szólt, hogy a Mindenki Krisztusa az egyházmegye, a QP Zrt. és az önkormányzat összefogásából született meg. Reményét fejezte ki, hogy nem csupán a hívőknek, városunk lakosainak, de az idelátogató turistáknak is örömet szerez a mű. Megemlítette, hogy „a 14 nagypénteki stáció egy év múlva fizikai valóságában is megjelenhet a győri belvárosban."



Bogisich Ferenc, a QP Zrt. vezérigazgatója szintén a győri művészek alkotásai által megjelenő keresztút létrehozásának fontosságáról szól, a szobrot méltatva pedig úgy fogalmazott: egy álom vált valóra. A győri művész első szavaival a szép feladatot köszönte meg. Lebó Ferenc úgy fogalmazott: első látásra talán szokatlan az ábrázolás, miszerint Krisztus lehajol a keresztről. Ezzel azt kívánta kifejezni, hogy Krisztus a szívünkben él, lehajol hozzánk, nekünk csak el kell ezt fogadnunk és engednünk, hogy magához öleljen minket.



Veres András győri megyéspüspök beszédében hangsúlyozta, hogy az esemény jelentőségét növeli az, manapság sajnos ritka a keresztállítás. Az alkotás egyedülálló, Krisztus ilyen ábrázolásával nem találkozunk máshol az országban. A megyéspüspök reményét fejezte ki, hogy egy év múlva a most felállított alkotás a győri keresztút induló állomása lehet. Mielőtt megáldotta volna a művet, beszédét azzal fejezte be: Áll a kereszt, míg forog a világ és minden korban azt üzeni: szeret az Isten.