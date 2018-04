Kukarakodók, sofőrök - Nincs, aki elvigye a faluból a szemetet, 30-40 százalék a hiány, a túlóra sem segít

Dunaszentpálon tegnap megnézte a polgármester, ürítették-e a gyűjtőket. A válasz: nem. Fotó: H. B. E.

„Dehogy vitték el" – válaszolja tömören Kovács József tápszentmiklósi polgármester. Mármint a szelektív hulladékszigetükön felhalmozott szemetet. Nem vitték el, s a temetőnél lévő barna kuka is gondot okoz. Merthogy kifolyik a szemét, de nincs autó – pontosabban ember –, aki megoldaná a problémát.A cikk elején (az 1. oldalon) idézett levelet Dunaszentpál polgármestere kapta a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) két vezetőjétől, s abban még az áll, hogy „április 21-én – a kukaedény űrméretén felül – az esetlegesen zsákokban kihelyezett többlethulladékot az edényürítés után munkatársaink beleteszik a tárolóba és ismételt edényürítéssel az elszállítása megtörténik". Magyarán elviszik az előző hétről ott maradt hulladékot is, de senkinek ne legyen kétsége: a csúszásért cserébe nem úszhatják meg a szolgáltatás árának rendezését, ugyanúgy kifizettetik mindenkivel ezt az ürítést is.Csontos Attila, a szigetközi község polgármestere nem rejti véka alá a véleményét: „Ha egy szolgáltató nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, a minimum, hogy a levél azzal kezdődik: »Elnézést kérünk!«. Emellett pedig nem fizettetni kellene a lakókkal, hanem »kárpótlásul« azt mondani, hogy mondjuk 120 literig ingyen elviszik a kuka mellé kihelyezett biohulladékot."A korrektség megkívánja, hogy ennél a pontnál jelezzük a szolgáltató megjegyzését, miszerint „a hulladékszállítás díját mintegy két éve nem közvetlenül a szolgáltató kapja, azt az NHKV (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) számlázza ki; s hozzá is folyik be az összeg. A GYHG-hoz literalapú elszámolással kerül vissza ebből az összegből, a szolgáltatónak tehát igazolnia kell az elszállított hulladék mennyiségét, a kukaürítések számát. Ha a zsákokba gyűjtött hulladékot ingyen hozza el a szolgáltató, még kevesebb forráshoz jut, s még a jelenlegi szolgáltatási szint teljesítése is veszélybe kerülhet."

„Dunaszentpálon – teszi még hozzá a községvezető – az utóbbi hetekben minden egyes héten előfordult, hogy valamelyik szelektív hulladékgyűjtőt nem ürítették, kimaradt egy járat; természetesen hétvége előtt. Emiatt már pénteken zsúfolásig telve a gyűjtő, és erre jön a hétvégi roham... Nagyon komoly és küzdelmes munkát végzünk azért, hogy ne legyen a szelektív hulladékgyűjtő szigetnél mellédobott hulladék és rendezett állapotok uralkodjanak. Ugyanakkor nehéz hosszú távon megmagyarázni a lakóknak, hogy miért ne hagyják ott a zsákot, ha rendszeresen tele vannak a gyűjtők, a szolgáltató mulasztása miatt."

Hasonló panasz érkezett hozzánk Győrújfaluról, három hete pedig Győrújbarátról... De a teljes lista felsorolása helyett inkább az okot és a megoldást kellene megtalálni. Az ok mondjuk ott van a levélben: „létszámhiány". De hogy ez milyen mértékű, azt a szolgáltatótól tudtuk meg: harminc-negyven százalék, s éppúgy érinti a kukarakodókat, mint a gépkocsivezetőket. Ez óriási szám, ezért volt, s minden bizonnyal lesz is olyan szállítási nap, amikor nem tudnak egy-egy községbe autót indítani. Mert nincs, aki vezesse a járművet. Vagy nincs, aki a kukát ráemelje.A megoldások egyike lehet a túlóráztatás, amelyre a kommentekben is utalnak az olvasók. „Ennek a törvényi felső határát súroljuk, ilyen szinten túlóráznak a munkatársak" – mondta Ozsvárt Tamás szóvivő. A szolgáltató első lépésben a fizikai munkatársak bérét április 1-jétől 15 százalékkal megemelte – ezzel próbálják elérni, hogy aki már alkalmazásban van, az maradjon is a cégnél. De nyilvánvaló cél az is, hogy a munkaközvetítő cégek így már versenyképes ajánlatot tudjanak mondani a munkát keresőknek. Hogy ez mire lesz elég, záros határidőn belül kiderül. De a szemét addig is gyűlni fog.