Két pékségben sütik: az Ifjú és a Pedró Pékségé lett a Kisalföld Kenyere 2017-ben

Ami finom, az finom

A nagybácsi receptje szerint

Búzakenyér kategóriában az öttevényi Ifjú Pékség, rozs vagy rozsos kenyér kategóriában és a teljes kiőrlésűek között a sokorói–téti Pedró Pékség bajor rozscipója tökmaggal és szüreti tönkölykenyere bizonyult a kedvencnek. A Kisalföld Kenyere elismeréssel járó péklapátokat Ifjú Péter, Vajda Péterné és Vajda Péter vették át. Fotó: Mészáros Mátyás

Két év után ismét örömmel adtuk át a péklapátokat a Kisalföld Kenyere cím győzteseinek, akik tízfős, nagyrészt laikus, kisebb részt szakmai zsűri pontozása alapján mérettek meg szerkesz- tőségünkben csütörtökön.Búzakenyér kategóriában az öttevényi Ifjú Pékség, rozs vagy rozsos kenyér kategóriában és a teljes kiőrlésűek között a sokorói–téti Pedró Pékség bajor rozscipója tökmaggal és szüreti tönkölykenyere bizonyult a kedvencnek.Az első és a mögötte lévő termékek pontszáma között markáns volt akülönbség. Az ízlés és a szakma nem áll egymástól távol, láttuk, hogy a zsűri elnöke által adott pontszámok is tökéletes összhangban voltak az összesített végeredménnyel. Tehát csűrhetjük-csavarhatjuk: ami finom, az finom.Az Ifjú Pékség alapítója a környék legrégebbi maszek mestere, Ifjú Sándor volt, aki 1979-ben, éppen augusztus 20-án kezdett sütni a mostani Ferenczi pékség helyét bérelve. Nagyon sok díjat nyert, s a Szigetközben is kedvelt volt. Saját kemencét épített 1992-ben, ennél dolgozik maunokaöccse, Ifjú Péter, aki családjával négy éve – a bácsi hirtelen halálakor – úgy döntött, életművét nem hagyja veszni. Ma már háromszor annyian – 17-en – dolgoznak a műhelyben, közülük 7-en pékek. Új a járműpark, a technika, de a recept a nagybácsié.– A búbos kemence belső mélysége miatt ötméteres péklapátra van szükség. Nem használunk sem adalékot, sem tartósítószert, se kovászpótlót. Ragaszkodunk a hagyományhoz, a minőséghez, és nagyon jókedvűen dolgozunk. A nagy melegben gyümölcsöt viszek a kollégáknak, akik – ha kint negyven fok van – hatvan fokban dolgoznak. Igaz, télen – amikor az ácsok dideregnek – rajtuk rövidnadrág van – meséli a saját boltot és 65 külső partnert ellátó pékség vezetője. Elárulta azt is: magánemberként kedvence a fehér kenyér.– A kollégákkal hátul szoktunk „bűnözni", a pékség mögött van egy kiskert, paprika, paradicsom terem. Nekem a Kisalföld kenyerének választott egykilós a kedvencem, azt szoktuk enni, kacsazsírral megkenve, egész napi munka mellett. S mivel főállású tűzoltó vagyok, viszek a többieknek is ebből a kenyerünkből. Persze abban, hogy a hivatásomnak is élni tudok, hatalmas szerepe van a feleségemnek, aki szintén tizennégy órát dolgozik nálunk, ott van a testvérem, az unokaöcsém is. Minden kollégám benne van ebben a díjban, nagyon boldogan vettem át az elismerést – vallja az öttevényi pék.

Édesapám barátja hívott Pedrónak



A szakmai zsűri véleménye

A másik két kategóriában győztes Vajda Péter és felesége számára a szakma szeretete szintén régi gyökerű, a pékmester 12 éves korában határozta el, hogy ezt a szakmát választja. Senki nem volt pék a környezetében, így még tiszteletre méltóbb, hogy végül az álom valóra is vált.– Ez egy szikra volt, de tény, hogy tizennégy évesen már búbos kemencét építettünk a szomszéddal, nem tudtuk, még mi az élesztő, de sütöttünk éskínáltuk a családot. Amikor 2002-ben megalakultunk, akkor jött a második szikra, édesapám barátja hívott engem mindig Pedrónak, s úgy éreztem – mivel hangzatos és fiatalos nevet szerettem volna –, hogy ez így kerek. A Veres-iskola és a sütőipari elvégzése után jártam Németországban több pékségnél, majd feleségemmel Sokorópátkán megnyitottuk az első pékségünket.– Nem húztunk jó lapokat, szakmai segítség nélkül harminc kilométerre Győrtől nehéz volt az ismertségig eljutni, de szerencsére sikerült. Aztán a barátom szólt, hogy tud Győrben egy kiadó helyet, de a nagy áttörés a téti pékség volt tíz évvel ezelőtt. Ekkor építettük a búbos kemencét is.Ennek jegyében hoztuk el Erdélyből a vert cipó hagyományát. Bajos lett volna a csángóktól mindent kölcsönvenni, mert ők a meggyújtott fa hamuját kisöprik, megy bele a cipó, s ami ág, hamu ráragad, azt úgy verik le róla. Nálunk ezt nem vennék jó néven a vevők – meséli a 10 ezer téglából épült, akáccal melegített búbos kemence titkairól Vajda Péter, az Ország Kenyere, a Kisalföld Presztízs Díjának és még több más elismerésnek a tulajdonosa.S hogy mi a titka a Kisalföld kenyerének, arra a válasz: nagyon sok lábon áll, minden kollégám szakmai szeretete és tudása benne van. Kiemelhetjük az európai és világbajnok péket, Takó Zoltánt, aki a 8 boltot üzemeltető Pedrónál dolgozik.Bezselics Ildikó, a Gasztromagazin felelős szerkesztője:– Ha szigorúan szakmailag nézem a jelölésekben is megmutatkozó szokásokat, számomra azért örömtelibb lenne, ha a fogyasztók jobban értékelnék a teljes kiőrlésű, jó lisztből, kovásszal készült kenyereket. Nagyon nem bánom, hogy a zsűri elé került kenyerek között nem voltak ipari termékek, amiket kóstoltunk, az a pékségekből származó, minőségi, elérhető árkategóriájú kenyerek legjavába tartoznak – összegzitapasztalatait Bezselics Ildikó.– Saját magam sütöm a kenyeret tepsiben, a magam által kevert lisztkeverékekből. A frissen őrölt gabona „luxusa" után furcsának és ízetlennek érzem a fehér kenyeret, de ez ízlés dolga.Werli József, a Magyar Pékszövetség titkára, zsűrink elnöke:– Nem örülök, amikor egészséges és egészségtelen kenyérről beszélnek. Ha a kenyér abban a minőségben készült, azzal a számos összetevővel, ami a szigorú szabályozás szerint rá vonatkozik, akkor mind egészséges. Ezek ugyanis mind be lettek vizsgálva. Az új szabályozással, amit véleményeztünk, az volt a cél, hogy a fogyasztást a minőség felé próbáljuk terelni. A fehér kenyérnél alapfeltétel, hogy legalább 95 százaléka lisztből álljon, a rozsnál, a teljes kiőrlésű kenyérnél minimum 60 százalékot írnak elő.Dr. Boncz Ágota belgyógyász, diabetológus és endokrinológus:– A betegeknek természetesen a teljes kiőrlésű kenyereket javasoljuk, akár búzából, akár rozslisztből készülnek, mivel a belekerülő héjanyag a szénhidrát felszívódását – s ezáltal a vércukor emelkedését – szabályozza. A Kisalföld kenyerének pontozása közben kiderült és nagy örömet szerzett számomra, hogy ennyiféle alternatív kenyér létezik, s ha valaki figyelni próbál az egészségre, akkor mindenképp tud találni olyat, ami a szervezetének és az ízlésének is egyformán megfelel. Aki egészséges, nyugodtan egye jóízűen a fehér kenyeret, mert a hangsúly itt is, mint mindig, a mennyiségen van.