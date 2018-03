Indul a gönyűi torkolati mű kivitelezése, ami megoldás lesz a folyó bajaira - fotók

A Mosoni-Duna alsó szakaszának vízszint emelés 28,5 milliárdos fejlesztés: projektnyitóját tartották kedden a gönyűi kikötőben.„A magyar vízgazdálkodás azért küzd, hogy a klímaváltozás szélsőségeit összehangolja a lakossági elvárásokkal. Ezekkel a kiszámíthatatlanságokkal küzd Győrnél a Mosoni-Duna mellett 130 ezer ember is: akkor, amikor kisvizes időszakban bokáig ér a folyó, árvízkor pedig a visszaduzzasztás miatt elönti a partokat. Ehhez igazodni nem lehet, tarthatatlan állapot" – mondta Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) műszaki főigazgató-helyettese. Hozzátette, a talajvízszint-süllyedés Alsó-Szigetközben is érezhető. „Halaszthatatlan lett a komplex megoldás: a torkolati mű megépítése" – közölte. „A műtárgy feladata az lesz, hogy ezeket a szélsőségeket kirekessze: a nagy árvizet kizárja, a Duna leszívó hatását ellensúlyozza." Hangsúlyozta, hogy a térség összefogott az ügyben, a közérdek miatt a viták elmaradtak: lehetőség nyílt, hogy szakmai alapokon valósuljon meg az elképzelés. Ez garancia a jó minőségre, a hosszútávú használhatóságra. A térség számára kiszámítható környezetet, vízszinteket hoz a fejlesztés, a stabilitás pedig a gazdasági fejlődés alapja."A beruházás jelentőségéről beszélt Kara Ákos, országgyűlési képviselő, államtitkár, aki tegnaptól a beruházás miniszteri biztosa lett. Mint mondta, a társadalmi igényt jelezte, hogy a Kisalföld napilap kezdeményezésére több mint 80 ezren sürgették a megoldást. Önkormányzatok, gazdasági szereplők is mellé álltak, a kormány felkarolta az ügyet, szakemberek „összeállították a projektet."Három nevet emelt ki: Nagy Istvánét és Borkai Zsoltét, akik sok csatát vívtak a beruházásért, és Nyerges Csabáét, a Kisalföld korábbi főszerkesztőjét, aki segítette a fejlesztés elindulását.Az egyik legfontosabb lépés, a kivitelezési tervek készítése zajlik, s a terület előkészítése után (várhatóan nyáron) a torkolat áthelyezése is elkezdődhet. „Húsz éve álmodoztunk erről a beruházásról" – emlékezett Németh József regionális vízügyi igazgató. „Ha nincs ekkora térségi igény, nem biztos, hogy megvalósult volna. A műtárgy komplex megoldást ad a térség vízgazdálkodási gondjaira."