Így zenélnek élőben Dallos Bogiék - Videó

„Az egész lemez rendkívül személyes ihletésű. Az összes dalt a saját tapasztalataim, vagy az életem szereplőinek és a barátaimnak az élete ihlette, sőt azok is inspiráltak, akik már nincsenek jelen a mindennapjaimban

Tavasszal jelent meg az Az „Épp most" című debütáló lemezem, erről játszottunk el a zenekarral két dalt. Nyáron szerencsére sok helyen megmutathattuk, hogy milyen is az album élőben, de szerettem volna, ha a közönség, aki nem járt még a koncertünkön, megismeri az élő hangzásunkat is, hátha ezzel esetleg kedvet kap, hogy eljöjjön, de csak, ha kicsit megkedveli az élő zenét, már az is jó

A fiatal énekesnő első lemeze tavasszal jelent meg, azóta több klipje látott napvilágot, nyáron pedig beturnézta az országot friss dalaival. Dallos Bogi a sűrű időszak után új videóval jelentkezik, amely által betekintést nyerhetünk, hogyan is zenél élőben a formáció.Dallos Bogi három évvel ezelőtt lopta be magát a zenekedvelők szívébe, amikor üde, fiatalos lendülete a második helyre repítette a Dal 2014 műsorában. A We all és Feels So Right című fülbemászó slágerei hónapokig szerepeltek a rádiók toplistáján, majd a Fonogram-díjas énekesnő életében új korszak kezdődött: élő zenekaros koncertjei után megjelent új, szerzői albuma is, az Épp most.– kezdte a fiatal énekesnő, aki új, élő videókkal jelentkezik, amelyet Temesi Ádám rögzített, stylingért pedig Schreiter Lilla felelt. A felvételek az Origó Hangstúdióban készültek, Kováts Marci hangmérnök segítségével.– mesélte a Bogi.Az énekesnő életében a legújabb kihívás, hogy októbertől műsorvezetőként erősíti az M2 Petőfi TV „Én vagyok itt" című műsorát szerdánként és csütörtökönként. Dallos Bogi, zenei fronton sem tétlenkedik, hiszen a jövő év elején vadonatúj dalokkal rukkol elő. Aki pedig kedvet kapott a fenti videó láttán, hogy megnézze élőben a zenekart, az november 11-én, az Akvárium Klubban találkozhat Bogiékkal, akik a Kelemen Kabátban előtt lépnek fel.