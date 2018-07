Így szedik le a talpáról Kisfaludyt a Bécsi kapu téren - fotók

A Bécsi kapu tér felújítása látványos részéhez érkezett hétfőn: a tér közepén álló Kisfaludy Károly szobrot restaurálásra szállítják.A Mátrai Lajos György készítette Kisfaludy-szobor két fő részből áll; a bronz alakból és gránit talapzatból. Az eredetileg 1892-ben a Radó-szigeten felavatott, de 1921-ben a Bécsi kapu térre áthelyezett szobrot még soha nem restaurálták. Az útkezelő Szórádi Zsigmond szobrászművésszel kötött szerződést a háborús sérüléseket is tartalmazó szobor és talapzatának felújításáról. Ezt műhelyben lehet csak elvégezni, ezért több ütemben Budapestre viszik a mintegy 27 tonna súlyú talapzattal.Prédl Antal, az útkezelő vezetője hangsúlyozta, a szoborhoz 126 éve nem nyúlt senki, a tervek szerint adventre kerül vissza a helyére.Fekete Dávid alpolgármester kiemelte az összefogást: a Bécsi kapu tér teljes felújításának 1,8 milliárdos költségének felét egyedi kormánydöntéssel az állam, másik részét a város állja.2015-ben indult a Bécsi kapu tér felújítás koncepció tervének készítése, majd a felújításához szükséges elektromos hálózatok cseréje, bővítése (régészeti feltárásokkal). Ezután a tér felújításához tartozóan az Óratorony körüli beépítették azt a gránitkövet, amit a Bécsi kapu térre is terveznek. 2018. februárjától megújult a Zechmeister úti járda a Klastrom Hotel előtt, új már a burkolat a tér Káptalandombi része felől - itt nem gránit, hanem ketté fűrészelt bazalt nagykockakő a burkolóanyag. Újdonság, hogy a Káptalandomb 2-4. számú társasház előtti legmeredekebb részen tömött mészkő tömbökből lépcső épült, főleg az idősek számára. Az ágyúkhoz levezető lépcsősorok is megújulnak.A Győrkőc fesztivált követően a tér nagy részét lezárják az autóforgalom elől és csak az Apáca utca, vagy a Kisfaludy utca felől lesz megközelíthető. A tér felújítása az év végéig tart.