Hullanak a baromfik már a megyében is, Ásványrárón tenyésztyúkokat ölnek

Madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki a NÉBIH laboratóriuma egy ásványrárói (Győr-Moson-Sopron megye) tenyésztyúk telepen és egy nagyteveli (Veszprém megye) pulykatartó gazdaságban – tájékoztatott közleményében a Földművelésügyi Minisztérium - írja az agrotrend.hu A fertőzött állományokban megemelkedett elhullást tapasztaltak, továbbá megjelentek a betegségre jellemző klinikai tünetek is. A hatóság a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtette. A fertőzött gazdaságok körül 3 km sugarú védőkörzetet és 10 km sugarú megfigyelési körzetet rendelt el az állategészségügyi szolgálat. A vírus terjedésének megakadályozása érdekében a fertőzött állományok (mintegy 28 700 tenyésztyúk és 27 500 hízópulyka) leölését a szakemberek megkezdték.A kimutatott szerotípus (H5N8) megegyezik a járvány kapcsán a többi állományban is azonosított vírustörzzsel. A vadmadarak valószínűsíthető fertőzésközvetítő szerepe miatt dr. Bognár Lajos országos főállatorvos már a betegség első megjelenésénél – 2016 novemberében – az egész országra kiterjedően elrendelte, hogy a baromfikat kizárólag teljesen fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen kell etetni és itatni. A takarmányt zárt, fedett helyen kell tartani és tárolás során biztosítani kell, hogy a takarmányhoz ne férjen hozzá idegen fajú állat (például vadmadár, rágcsáló). A H5N8 vírustörzs a baromfiállományokra veszélyes, emberi megbetegedést eddig még sosem okozott.Az elmúlt hónapokban több európai országból is tájékoztatás érkezett arról, hogy baromfiban és vadmadarakban azonosították a madárinfluenza megbetegedést. A betegségről, az aktuális információkról a NÉBIH folyamatosan frissülő cikkeiben tájékozódhatnak - olvasható a cikkben.