Hiába dolgozik a győrszentiváni asszony, nincs pénze gyógyszerekre

Farkas Tímea születésétől fogva több betegséggel küzd. Ennek ellenére iskolai tanulmányai befejezése óta szinte folyamatosan dolgozik. Jelenleg is van állása, egy győri állásközvetítő cégnél értékesítési asszisztensként foglalkoztatják négy órában. "Szeretnék többet dolgozni, de jelenleg nincs lehetőség 6-8 órás munkára a cégnél. Havi 40 ezer forint a fizetésem, ebből 5600 forint elmegy a buszbérletre, hogy be tudjak járni a munkahelyemre Győrbe" - mondta Farkas Tímea.



Stroke után Alzheimer-kór



A győrszentiváni nő édesanyja pár éve stroke-ot kapott, azóta folyamatosan romlik az állapota, az orvosok Alzheimer-kórt állapították meg nála. "Édesanyám nyugdíja 35 ezer forint. Ebből közel 8000 forint a napközi díja Győrszentivánon. Mivel délelőtt dolgozom, másképp nem tudom megoldani anyukám ellátását. Felügyelet nélkül, egyedül nem hagyhatom" - folytatta Farkas Tímea.



Jut téli cipőre is



A szerény és parányi, de tisztán tartott szentiváni házban élő kéttagú család azt kérte alapítványunktól, hogy segítsük gyógyszer és tűzifa vásárlásukat. "A Vöröskeresztnek és helyi jóakaratú embereknek köszönhetően kaptunk tűzifát a napokban. Így az Olvasók ajándékát gyógyszerekre és rezsidíj-hátralékunkra tudjuk fordítani. Az elmaradásból idén le tudtunk faragni, de így is van még mit törlesztenünk. Édesanyámnak új téli cipőre szintén jutni fog a támogatásból" - búcsúzott Farkas Tímea.



Aki szeretné segíteni a kéttagú családot, a következő bankszámlaszámon teheti meg: 10101528-08935700-01003006, Budapest Bank, Farkas Tímea részére.