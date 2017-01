Győrben járt a bükki füvesember - fotók

A Kamrai Szalon vendégeként és mindenki „Gyuri bácsijaként" mesélt hétfőn a gyógynövények áldásos hatásáról, mindarról, amit a betegségek és a gyógyulás kapcsán a gyógynövényekről, -teákról tudni lehet.„Mintha látnám a növényt" – állítja a Magyar Örökség-díjas természetgyógyász, aki hatéves korában a nagyanyjától tanulta el, amit csak lehetett. Érdekelte a növények gyógyhatása, milyen betegségre, melyik zöld lehet hatásos és persze mindig foglalkoztatta: miért van ennyi beteg?- A kereskedelemből mentem nyugdíjba, de a gyógynövényekkel való foglalatosság máig kitölti az életemet, s immár a családomét: a lányomét, az ő családjáét is. Kijártam a piacra: tanultam, figyeltem, képeztem a már meglévő tudásomat. Igyekszem átadni a tapasztalatomat. Ma már nem győzök eleget tenni a meghívásoknak: Szlovákiában és Erdélyben is épp úgy tartok előadásokat, mint a hazai településeken. Tanácsaimmal segítek a betegeknek, vagy a már lábadozóknak. A gyógynövényeimet ma is én gyűjtöm. A tudásomat négy éve Magyar Örökség-díjjal ismerték el, - kötelességem visszaadni ezt valamilyen formában azoknak, akik a bizalmukkal megtisztelnek.