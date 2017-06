Győrben ítélték el jogerősen a gyilkos szamarak gazdáját

Másod fokon is felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a Győri Ítélőtábla kedden azt a magyarszecsődi állattartót, akinek két szamara megölt egy nyugdíjas tűzoltót. A példátlan és vérfagyasztó eset nyilvános ülésére azután került sor, hogy a Szombathely Törvényszék ítéletét mind az ügyészség, mint a védelem megfellebbezte.A most 45 éves B. J. őstermelőként jó pár háziállatot tartott a birtokán: juhokat, birkát, kutyákat, egy csődört, egy kancát, valamint két szamarat. A szamarak tenyésztésére őstermelői jogosultsága nem volt. A szamarak viselkedését - közölte a Győri Ítélőtábla ítéleti összefoglalója - a tartási idő alatt jól megismerte, de tartásuk szakmai szempontból szükséges körülményeiről, követelményeiről és ezen állatokkal kapcsolatos hivatalos kötelezettségekről nem tájékozódott. Emiatt a hatóságok felé sem teljesítette a szükséges bejelentési, tájékoztatási kötelezettségét.A két szamarat a három oldalról kerítéssel, a negyedik oldalról a Rába folyó által határolt ingatlanán úgy tartotta, hogy azon két kétszárnyú kaput helyezett el. A tanyához tartozó kaput lánccal és lakattal biztosította, a másikat pedig először csak retesszel és kötél átkötéssel zárta be - a lakatot ugyanis korábban többször levágták. Ha a tulajdonos nem volt ott a telepen, az állatok közvetlen felügyelet nélkül szabadon mozogtak bent.A tragikus napon, 2013. május 13-án, amikor távozott otthonról, becsukta a kétszárnyú kaput, a vasreteszt a földbe helyezett hüvelybe tolta, majd a felső vízszintes reteszt is a belső oldalon található hüvelybe dugta. A két kapuszárnyat középen egy kötéllel kétszer áthúzta és azon egy egyszerű csomót is kötött. Nem biztosította kaput zárható lakattal, vagy egyéb olyan berendezéssel, amely kizárta volna a kinyitást, s a két szamár valahogy kijutott a kapun. Ami pedig azóta is megdöbbenti a közvéleményt - a kavicsos úton motorozó sértettet - a közeli hétvégi ház tulajdonosát megtámadták. A sértett a motorról leesett, s a szamarak mintegy ötven méteren keresztül vonszolták, megtaposták, több helyen megharapták. Körülbelül 100 felett van a száma akülső valamint belső sérüléseknek, az iszonyú támadás miatt a helyszínen meghalt.A bíróság a vádlottat gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt 1 év 6 hónapi fogházbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. A védelem felmentést kért, az ügyészség pedig azt, hogy - a büntetés súlyosítása nélkül - állapítsák meg, hogy őstermelőként a hanyag gondatlanságot foglalkozás körében követte el a férfi. A Győri Ítélőtábla ezt osztotta.