Győr környéki bringások: az egyik csapat a tengerre tart, a másik Győr-Moson-Sopron megyét `kerüli meg´ - fotók

Kezdjük a "tengerhódítókkal". Először a szlovén tengerpartra, Koperbe, másodjára a horvát Krk-szigetre, harmadszorra az isztriai Vrsar városáig, negyedszerre az olaszországi Velencébe, ötödszörre ismét Krk-szigetére vezetett az útjuk. Most újra az Adria második legnagyobb szigetét vették célba. A 12 sportember pénteken 9 órakor indult Gicről. Amikor Olvasóink ezeket a sorok olvassák, a bringások már jó eséllyel megérkeztek a sziget déli csücskében lévő Baska településre."A tavalyi évhez képest plusz 15-20 km-t vállalunk. Mielőtt Baskába érnénk, a szigeten megmászunk egy meredek emelkedőt. Úgy számolunk, mintha kétszer kellene felküzdenünk magunkat a cseszneki szerpentineken. Ez körülbelül 300 m-es szintemelkedést jelent" - mondta Keöd Ágoston, a győri Bakony Racing Team tagja. A 12 bringás közül két "első bálozó" lesz. A 19 éves Cserháti Péter és a 22 éves Ferenczi Balázs most próbálja először meghódítani a horvát tengerpartot két keréken.Mégsem ők a legfiatalabbak a társaságban, hanem a 17 éves Vock Ádám, aki tavaly 16 évesen (!) már teljesítette az akkori 500 km-es távot. A rangidős az 59 éves Hardi János. A bringások a Pápa-Celldömölk-Sárvár-Körmend-Rédics útvonalon haladtak Magyarországon. A csapat a késő esti órákban a horvát fővárosban, Zágrábban tekert. Ahhoz, hogy időben Krk-szigetén legyenek, 35-38 km/órás átlagot kell(ett) teljesíteniük síkterepen.A pázmándfalui Tatanka Racing Team a "tengerhódításhoz" hasonlóan remek, bringázást népszerűsítő ötlettel rukkolt elő. (A tatankások közül korábban többen letekertek az Adriára az elmúlt években.) 19 kerékpáros 24 óra alatt "megkerüli" Győr-Moson-Sopron megyét. Nyilván ez nem teljesen lehetséges, hisz az utak nem haladnak többnyire a megyehatáron. Ez a csapat szombaton 12 órakor indul a győri Széchenyi térről. Először az 1-es főúton haladnak Gönyű felé, Bőny és Mezőőrs után a Bakony felé veszik az irányt. Ezt követően a Rába folyó vonala következik, majd a Fertő tó. Végül a Szigetközön át térnek vissza a kisalföldi megyeszékhelyre. A csapat nem csak Komárom-Esztergom, Veszprém és Vas megyében teker majd, hanem Ausztriában is."Autóval bejártuk az útvonalat, csodaszép tájakon fogunk járni. Végig bolyban haladunk harmad- és negyedrangú utakon. Összesen 411 km-t teszünk meg. Ebből alig 50 km vár ránk főúton, ott is viszonylag kevésbé forgalmas szakaszokon" - közölte Mészáros Ákos csapatvezető. "25 km/órás átlagot megyünk, elejétől a végéig megvárjuk egymást. Két óránként pihenünk. Több 15 éves fiatal is velünk tart. Úgy alakítottuk ki a szakaszokat, hogy ők is célba érjenek" - tette hozzá Török József. Aki autóban ülve találkozik a bringásokkal, kérjük, figyeljen a testi épségükre!