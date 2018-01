Gyilkosság Láziban: a féltestvért gyanúsítják az emberöléssel

Előfordult, hogy Attila fejsérüléssel jött munkába, de ha rákérdeztem, azt mondta: fát vágott, s egy darab az arcának pattant. Nem voltak egy súlycsoportban a nála fizikálisan jóval erősebb féltestvérével.

Nem volt minden előzmény nélküli – így összegezhetnénk a bakonyaljai települést megrázó hétvégi emberölést. Két féltestvér élt idős, beteg apjukkal szerény anyagi körülmények között Lázi szélén. Az áldozat, a 45 éves, az önkormányzatnál közmunkásként dolgozó Attila volt a családfenntartó, intézte ügyes-bajos dolgaikat (főzött, mosott, takarított). Sovány testalkatú, segítőkész, jószándékú emberként ismerték meg a helyiek. Huszonhét éves féltestvérétől azonban tartottak a helyiek: többször ki kellett hívni miatta a rendőrséget, a szomszédok is nehezen viselték a hajnali üvöltözéseket. Ráadásul az asszonyok is féltek tőle, sokszor obszcén dolgokat kiabált utánuk, volt olyan babakocsis kismama, akinek menekülnie kellett előle. Egy alkalommal hajnalban a pszichiátriára is bevitték, ám Kajtár József településvezető szerint „ a délután fél ötös busszal már otthon volt."„Kiszámíthatatlannak, kötözködőnek ismertem, sokat ivott, munkája nem volt" - folytatta a településvezető. A pszichiátriára viszont szerette volna beutaltatni a polgármester pár hétre, de nem járt sikerrel.A sorozatos viták szombat hajnalban torkollottak tragédiába. „Bejelentés érkezett a rendőrségre január 13-án hajnalban arról, hogy egy férfi elhalálozott Láziban. A helyszínelés és a szakértői vélemény alapján a helyi lakos halálát bántalmazás okozta, ezért a megyei rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított ismeretlen tettes ellen. A nyomozók elfogták és előállították a sértett testvérét, aki megalapozottan gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével. A rendőrök a férfit – őrizetbe vétele mellett – gyanúsítottként hallgatták ki az ügyben" - közölte a megyei rendőr-főkapitányság. Információink szerint brutálisan agyonverték Attilát,késszúrásokat is találtak a testén. A falubeliek azt mondják: nagyon sajnálják az áldozatot, viszont kicsit megkönnyebbültek, hogy a féltestvér rács mögé került.