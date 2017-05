Gyerekek, van egy jó hírünk: nyitva a vizes játszótér Győrben

Május 27-én, szombaton újra megnyitotta kapuit Győrben, a Bisinger sétányon található „vizes" játszótér, melyet a város önkormányzatának jóvoltából először 2013-ban használhattak a gyerekek. A létesítményt üzemeltető Győr-Szol Zrt. munkatársai elvégezték a szükséges karbantartási munkálatokat, így a különleges játékok újra rendelkezésre állnak. A játszótér minden nap 10 és 20 óra között várja a látogatókat.



Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester szombaton személyes invitálta a játszótérre azokat a gyerekeket, akik már az elmúlt években is szívesen töltötték idejüket az egyedi berendezések között, és természetesen azokat is, akik csak most fognak megismerkedni a játékokkal. Mint elmondta: a játszótér nagyon népszerű a gyerekek és szülők körében, mióta működik, a belváros egyik leglátogatottabb attrakciójává vált a családok körében.



A különleges játszótéren a gyerekek különböző, vízzel kapcsolatos játékszerekkel játszhatnak, méghozzá úgy, hogy közben a víz útját maguk irányítják, a játékokat ők „üzemeltetik". A játékelemek között találhatóak nyitható-zárható zsilipek, ugrálókövek, vízkiemelő spirál, tekerős kút, vízköpő kakashinta, csónak, ivókút és több csobogó, vízköpő, fúvóka teszi még érdekesebbé a parkot.



A gyerekek játékosan, szórakozva ismerkedhetik meg a fizikai, mechanikai törvényszerűségeket, fejleszthetik készségeiket, tudásukat. A meglévő eszközökkel egy olyan komplex játszótéregyüttes jött létre a Bisinger sétányon, amely akár egész napos kikapcsolódást is nyújthat a családoknak.



A játszótér ötletét dr. Somogyi Tivadar, a város alpolgármestere, a belváros egyik önkormányzati képviselője hozta Ausztriából, és Fekete Dávid alpolgármesterrel, a belváros másik önkormányzati képviselőjével dolgozott a megvalósításán, amit Borkai Zsolt polgármester is támogatott.