Gondolta volna, hogy ennyi innovatív ötlet van Győrben?

Munka közben.

Egy ötlettel a legrosszabb dolog, ami történhet, ha nem osztod meg másokkal!˝- ezzel a szlogennel indult Győr első ideathon-ja, melynek a győri Iparkamara adott otthont augusztus 31 és szeptember 1 között. Az ideathon egy olyan ötletverseny, amikor másfél nap alatt kell egy ötletet nulláról üzleti szempontból kidolgozni, egy csapatban mentorok segítségével, majd prezentálni a szakmai zsűri előtt.A péntek déli kezdésre több majdnem 60 résztvevő gyűlt össze a győri Iparkamarában. Jó volt látni, hogy érkeztek fiatalok Kecskemétről, Keszthelyről és még Szegedről is. Kalmárné Dr. Hollósi Erika nyitotta meg a rendezvényt, aki bátorította a fiatalokat, hogyha vállalkozással kapcsolatos kérdésük van, nyugodtan forduljanak a Kamarához. Majd jöttek az ötletelések. Először csak pár kéz lendült a magasba, amikor Turcsán Tamás facilitátor kérdezett, hogy ki szeretné elmondani az ötletét mindenki előtt. Kis idő elteltével már úgy kellett visszafogni a vállalkozókedvű résztvevők ötletelését, mert már kezdett sötétedni. Az összegyűlt több mint 40 ötletből a résztvevők kiválasztottak tízet, amin aztán elkezdtek dolgozni. Érdekes volt tapasztalni, ahogy egy-egy ötlet köré olyan emberek szegődtek, akik előtte nem is ismerték egymást, de innentől kezdve egy csapatot alkottak.– mondta Tüske Tamás a rendezvény egyik szervezője és a Start IT up Győr alapítója.A péntek estébe nyúló ötletelgetések után, mindenki teljes energiával vetette magát a munkába szombat reggel. A mentorok szakmailag segítették a csapatokat, hogy ötletükhöz egy fenntartható üzleti modellt tudjanak rendelni. A 10 csapat közül voltak olyanok, akik őstermelőket kötnének össze fogyasztókkal, akik játszóteret terveznének felnőtteknek, vagy akik optimalizálnák az éttermek fogyasztását.- nyilatkozott Molnár Pál az esemény szervezője és a Szintézis-NET Kft. innovációs igazgatója.Szombat este a csapatok egy 3 fős szakmai zsűri előtt mutathatták be az ötletüket. A zsűriben Jakus Gabriella az AUDI Hungária Zrt-től, Kiss Gergely, az Attrecto Zrt. ügyvezetője és Dőry Tibor egyetemi oktató ült. Minden csapat 3 percet kapott arra, hogy elmondja a zsűrinek mire jutott az ötletével, majd a zsűri további két percig izzaszthatta az ötletelőt a kérdéseivel.1. helyezett: Balkon Design2. helyezett: Ökolife Hotel3. helyezett: iBooker– mondta Sury Dalma, a Balkon Design csapatának tagja a verseny után.A verseny után a mentorok, valamint a szervezők is nagyon sok pozitív visszajelzést kaptak. Sokak számára hiányzott Győrben egy ilyenfajta ötletverseny és kíváncsian várják az ideathon folytatását. Kövesd te is a győri startup közösség Facebook oldalát, hogy le ne maradj a következőről!A rendezvény az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program ATHU052 – SMART-UP projektjének keretében valósul meg. A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja.