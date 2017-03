Freddie újra az Eurovízión, szerinte egy a dolgunk: szurkolni Jocinak

Fotó: MTVA

Sokan találgatták, hogy ki közvetíti az idei Eurovíziós Dalfesztivál eseményeit a magyar nézőknek májusban, hiszen a műsor eddigi kommentátora, Gundel Takács Gábor távozott a köztévétől. Mint arról beszámoltunk , erre a feladatra Rátonyi Krisztina, az MTVA műsorvezetője és Fehérvári Gábor Alfréd, a tavalyi dalverseny énekese utazik Kijevbe.Jól sikerült a próba"Megkérdezték, hogy lenne-e kedvem szakkomentátorként dolgozni az Eurovízión, én pedig azt gondoltam, miért ne?! Szuper lehetőség, nagyon örültem, hogy egyáltalán szóba kerültem. Csináltunk is egy próbát, amin jól éreztem magam, tetszett a feladat, szerintem Krisztával is jól fogunk együttműködni. Kíváncsian várom a folytatást" - fogalmazott a győri énekes. Freddie jól tudja, hogy mi zajlik a show hátterében, tapasztalatait megosztja majd a nézőkkel, ezzel is színesebbé téve a közvetítést.

Magyarok szavaznak a norvég indulóról



Magyarok szavaznak a norvég indulóról

A norvég Melodi Grand Prix 2017 készítői Magyarországot is felkérték, hogy szakmai zsűrivel vegyen részt a norvég Eurovíziós versenyző kiválasztásában. A magyar pontszámokat az Oslo Spektrum Arénában Freddie tolmácsolja majd a norvég közönségnek. Az énekes, aki tavaly képviselte hazánkat az Eurovízión, Osloba utazik, a zsűri pedig Budapestről értékeli majd a dalokat. A nemzetközi zsűri pontjai a pontok 50 százalékát teszik ki. Az élő adás szombaton 20.55-kor kezdődik, ide kattintva követhető.

Az új klipet Sződligeten, a mesebeli horgásztónál forgatták. A rendező Galler András, azaz Indián.

Hazánkat idén a tatai Pápai Joci képviseli Origo című dalával. Freddie szerint egy dolgunk van: szurkolni neki. "Joci nagyon jól énekli a dalt, ez vitathatatlan. Ízlések és pofonok különbözőek, van, akinek tetszik az Origo, van akinek nem, ezeken túl kell lépni, és szorítani neki, hiszen Magyarországot képviseli" - mondta Freddie, aki szerint az Eurovízió követői az elmúlt években láthatták: szinte lehetetlen megjósolni, ki, hányadik helyen végez majd a dalversenyen, ezért nem is érdemes előre fejtegetni.Új videoklipA győri énekesre a kijevi utazásig még mozgalmas időszak vár. Április elején országos rádiós turnéra indul, ám előtte megjelenik legújabb videoklipje, ami a Csodák című dalához készült. "A dal számomra arról szól, hogy a csodák ott vannak körülöttünk, ezért érdemes lenne látni is, nemcsak nézni. Egy különleges klip született hozzá, de nyilván a dal valódi mélysége megfoghatatlan egy felvételen, így egy másik pillérjére sarkítottuk ki" - mesélte Freddie.

Reméljük, hamarosan Győrben is hallhatjuk a dalt egy koncerten, és még az is meglehet, addigra már az énekes vezet le Budapestről hazáig: Freddie jogosítványához már csak a jövő keddi elsősegély vizsga hiányzik.