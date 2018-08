Építészek a Hello Woodon: győri kakas szállt le Rátkára

A Széchenyi István Egyetem építész csapata az elkészült alkotással.

Élő József és Nagy András vezették a Rátkakas projektet.

A Hello Wood Építész Mustrát egyrészt közös szakmai gyakorlatnak nevezhetjük, ahol a magyarországi építész-, tájépítész- és képzőművész képzésben részt vevő hallgatók a helyszín és a koncepció kiválasztásán keresztül a tervezésen át a megvalósításig gyakorolhatják a szakmát, oktatói segítséggel. Másrészt a Hello Wood hozzájárul ahhoz, hogy a magyar tájegységek, települések értékes, fából készült építészeti alkotásokkal gyarapodjanak. A mustrát idén második alkalommal rendezték a Tokaji borvidéken. Tavaly a széchenyis építész hallgatók a tállyai iskolában állítottak össze egy különleges térelválasztó elemsort, a Kerekítést, idén pedig Rátkán, egy rendhagyó kilátópontra álmodták meg a Rátkakast.A mustra hátteréről a projektet vezető oktatók, Élő József és Nagy András elmondták, hogy már a tél végén elkezdődött rá a felkészülés. A településeket, ahová az alkotások készülnek, úgy sorsolják ki a résztvevő intézmények között. A hallgatók pedig a győri egyetemen egy választható tantárgy, az „építészeti projekt" keretében dolgozzák ki a koncepciót, majd pedig valósítják meg közösen az elképzelést.A Széchenyi István Egyetem építészei idén Rátkán készíthettek el egy alkotást. Élő József és Nagy András márciusban egy hétvégét töltött a Tokaji borvidék rendezett, takaros sváb falujában a hallgatókkal közösen. Beszélgettek az ott élőkkel, a település vezetőjével, keresztbe-hosszában átgyalogolták Rátkát, hogy megtalálják az ideális helyszínt és a funkciót. A csapat végül egy faluszéli, rekultivált bányaterületet választott ki. Van ott egy öt-hat méter magas földhalom, a tetején betontömbbel, ami kiváló alapot adott az alkotás rögzítéséhez. A dombocska tetejéről gyönyörűséges, 360 fokos panoráma tárul a Tokaji borvidékre.Korábban a bányaterületet egy ideig szemétlerakásra használták, azután EU-s források segítségével sikerült megtisztítani és rekultiválni. A területet azóta szépen visszahódította a természet. Benőtte a növényzet a kis dombot is, ahová a győri csapat a Rátkakast álmodta, és még egy legendát, történetet is illesztett hozzá. E szerint amikor a svábok Fekete-erdő környékéről Tokajra értek, velük volt védelmező kakasuk, ami azóta is óvja a rátkaiakat. Ezért is használták a sváb smajda kék színt a fehér mellett az alkotás díszítéséhez.A kilátópontot mindenki örömére építették, de alapvetően tinédzsereknek szánták. Az utolsó háztól száz méterre ideális találkahely lehet, ahol az első csók elcsattanhat. Az alatta lévő teraszos rész pedig kiváló a pihenésre, beszélgetésre.A Rátkakas 5,5 méter magas, és fenyőből készült. Az installáció felállítása nem volt egyszerű feladat. A csapat minden tagja (Bálint Eszter, Csikár Ottó, Farkas Fanni, Fátrai Júlia, Gáspár Reni, Geyer Dorottya, Kornéli Ferenc, Kovács Martin, Kovács Attila, Lazur Eszter, Pati Barbara, Truhlig Noémi, Vadász Vanessza) kivette belőle a részét, és együtt örült a közös munka eredményének. A győri építészhallgatók feszes ütemterv szerint, összehangoltan dolgoztak, ennek köszönhető, hogy oktatóik meglephették őket félnapos motorcsónakos kirándulással a Bodrogon. Az egyhetes Mustra leteltével pedig, az elkészült Rátkakas-kilátópontnál maguk az alkotók is gyönyörködtek a panorámában. Átláthattak a szomszédos településre, Tállyára, ahol tavaly az azóta is funkcionáló Kerekítést építették ugyanígy, a Hello Wood keretében.Tirk Sándorné, Rátka polgármestere elmondta kérdésünkre, hogy nagyon pozitívan fogadták a faluban a Rátkakas érkeztét. Sokan felkeresik, nemcsak a helyiek, hanem az oda látogató turisták is. A település egyik látványossága, érdekessége, vonzereje, szimbóluma lehet. A helyszínt a jövőben tovább szeretnék fejleszteni és újabb funkciókkal bővíteni. Köszönik a győri egyetem csapatának az értékes, kreatív munkát.