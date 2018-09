Elkapta a szemetelőket a kommandó Győrben

A Győr-Szol Zrt. biztonsági csoportja, a győri közterület-felügyelet dolgozói és a városi rendőrkapitányság közreműködői a nyári időszakban is ellenőrizték a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, a közterületeket, hogy lehetőleg tetten érjék a szabálytalankodókat, az illegális hulladékelhelyezőket. A szolgáltató biztonsági csoportjának munkatársai júliusban és augusztusban négy alkalommal a közterület-felügyelettel közösen vettek részt akcióban, két esetben pedig a városi rendőrkapitányság járőreinek intézkedését is kérték.A Győ-Szol Zrt. biztonsági csoportjának munkatársai 314 esetben szelektív hulladékgyűjtő szigetet, emellett 14 egyéb közterületet ellenőriztek. Az illegálisan elhelyezett hulladékot 172 alkalommal vizsgálták át, s ezt követően 12 alkalommal továbbítottak a feltételezett elkövető kilétére utaló bizonyítékot a hatóság számára.A lakosság bejelentése alapján 10 esetben került sor célzott ellenőrzésre, adatgyűjtésre. Összességében az elmúlt két hónapban 22 esetben kezdeményeztek hatósági intézkedést a szabálytalan hulladéklerakással kapcsolatban.Egy tanulságos eset. Az Urbantsok utcai szelektív szigetnél illegálisan lerakott hulladék mennyiségének hirtelen megnövekedésére a sziget rendszeres tisztítását végző kollégák hívták fel a kommandó figyelmét. A fokozott ellenőrzésnek köszönhetően ezen a helyszínen két esetben tetten is érte a kommandó a szabálytalankodókat, akik ellen eljárás indult. Erre a szelektív szigetre a következő időszakban is kiemelt figyelmet fordítanak.Az illegális hulladék sajnos elhagyott ingatlanokon, telkeken is megjelenik. A köztisztaság fenntartása érdekében a Győr-Szol Zrt. a szemetet innen is rendszeresen elszállítja, ami éves szinten több száz köbméter hulladék fuvarozását jelenti és több tíz milliós kiadással jár. A munkát akadályozza, hogy az ingatlanok sokszor magántulajdonban vannak. Ilyen esetben a lerakás megakadályozása illetve az elszállítás megszervezése a tulajdonos vagy használó feladata, és annak költséget is neki kell viselnie - olvasható a Győr-Szol Zrt. közleményében.