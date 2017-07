Egészségügyi vizsgálatok - mentesülhetnek a lakosok az éves kommunális adó megfizetése alól

Az áprilisi szűrésen 118-an vettek részt. Volt már, hogy az egészségügyi napon kapott eredmények után irányítottak valakit tovább szakvizsgálatokra.

Idén is folytatódott a bábolnai önkormányzat egészséges életmódra felhívó akciója: aki részt vesz bizonyos vizsgálatokon, s az erről szóló dokumentumot bemutatja a városvezetésnél, az mentesül az éves kommunális adó terhe alól. Idén június 30-ig ötszáz mentességet igazoló papírt adott ki a város.A bábolnai képviselő-testület 2015-ben módosította a kommunális adóról szóló rendeletét: aki tüdő-, vastagbélrák- és/vagy méhnyakrák-, vagy mammográfiás szűrésen részt vesz a bábolnai lakosok közül – s az erről szóló igazolást bemutatja a polgármesteri hivatalban –, az mentesül az éves (ötezer forintos) kommunális adó befizetése alól. E módosított rendelet értelmében egy ingatlanból egy felnőttnek elég részt vennie a szűrésen ahhoz, hogy töröljék a közterhet.Bábolnán egy évben két egészségnapot rendez a Bábolnai Hölgyek Egylete az önkormányzattal karöltve, ahol mérnek vércukorszintet, vérnyomást, koleszterinszintet, de vastagbélrákszűrés is szokott lenni, EKG-vizsgálat is van.

– Előfordult ezeken az egészségnapokon, hogy kiszűrtek valakit, akit aztán továbbirányítottak szakvizsgálatokra, vagyis megelőzte a betegség kialakulását – fogalmazott dr. Horváth Klára polgármester.Idén áprilisban szerveztek dr. Polyák Zita orvos és Tóth Rebeka, mint a Bábolnai Hölgyek Egyletének tagjai, egészségügyi szűrést – immár harmadik alkalommal. Összesen 118-an vettek részt ezen. Ebből vérnyomásmérésen 55-en, vércukormérésen 58-an, koleszterinmérésen 57-en voltak. EKG-t 57-en, PSA-t 23-an, Doppler-vizsgálatot 23-an csináltattak, s vastagbélszűrésen 94-en vettek részt.Mint megtudtuk a városvezetőtől, június 30-ig idén 500 lakos részére adtak ki törlési/mentességi határozatot,vagyis ötszázan igazolták, hogy részt vettek az említett szűrések valamelyikén. – Ebből 207-en mammográfiai, 38-an nőgyógyászati, 229-en tüdő- és 26-an vastagbélszűrésen vettek részt – emelte ki dr. Horváth Klára, hozzátéve: ez 2,5 millió forint törlést jelentett.