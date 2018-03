Drámai napok az utakon: 5 éve történt a hófúvás, amikor sokan példát mutattak összefogásból

Csendes forradalmi megemlékezésekre készült az ország 2013-ban, sokan pedig wellnessezni vagy síelni indultak a hosszú hétvégére, március 15. ugyanis abban az évben péntekre esett. Az időjárás aztán rengeteg ember számítását húzta keresztül, mert bár az Országos Meteorológiai Szolgálat havazást, viharos szelet, hófúvásokat jelzett előre, a tényleg beköszöntött kemény téli idő mintha mégis mindenkit váratlanul ért volna. Március 14-én délutántól egyre több út vált járhatatlanná, és nemcsak kisebb forgalmú alsóbbrendűek, hanem főutak, sőt, az M1-es autópálya is. Volt, aki 45 órán át volt a sztráda foglya.Fekete Dávid, az ismert győri énekes, a Megasztár egykori felfedezettje valamivel több mint 24 órát töltött az M1-esen az öt évvel ezelőtti hófúvásban. „Budapestről Győr felé tartottunk és a bábolnai McDonald’stól négy-öt kilométerre akadtunk el. Egészen elképesztő, néha ijesztő élmény volt, úgy éreztem magam, mintha egy élő filmbe csöppentem volna. Az autókat teljesen belepte a hó, voltak, akik sírtak, mert elfogyott a benzinjük – idézte fel emlékeit. – A rettentő hidegben, a süvítő szélben elgyalogoltunk a McDonald’sig, ahol egy idő után már alig tudtak ennivalót adni, a mellette lévő benzinkút pedig teljesen ki volt fosztva, mert mindent megvettek az emberek. Valamikor másnap tudtunk útnak indulni annak köszönhetően, hogy a tűzoltók leszerelték az autópálya két oldalát elválasztó korlátokat."Nem felejtik azokat a napokat a nagyszentjánosiak sem, akik – miután a falu az M1-es közelében fekszik – rengeteg embernek segítettek. Friderics Cecília polgármesterben életre szóló közösségi élményként maradt meg a katasztrófahelyzet, mert olyan felemelő volt, hogy annyian segítettek. „Megnyitottuk az óvodát és az iskolát, ahol százakat szállásoltunk el, köztüksítáborba indult budapesti gyerekeket. Meg kellett szervezni, hogy legyen elegendő étel, ital, fekhely, üzemanyag – mesélte. – Egészen elképesztő helyzetekbe csöppentünk, például cukorbeteg embernek vittünk inzulint, csecsemőnek szereztünk anyatejet, egy szerb asszonyt vigasztaltunk, aki hivatalos okmányokkal vitte haza autóval temetésre elhunyt férjét."A rendkívüli napokra ma is nap mint nap emlékezhetnek a falubeliek, elegendő arra a játszótérre rápillantaniuk, amelyet a ferencvárosi önkormányzat adott ajándékba hálából azért, hogy segítettek síelni tartó iskolásaikon. A buszon II. kerületi gyerekek is utaztak; annak a városrésznek az önkormányzata pedigköszönetképpen parlamenti látogatásra és állatkerti kirándulásra hívta meg a nagyszentjánosiakat.Friderics Cecília utóbb, a megyei védelmi bizottság ülésén a tapasztalatok alapján arra tett javaslatot, hogy Ausztriához hasonlóan az autóknak nálunk is szabadon kelljen hagyni egy sávot, hogy a menteni igyekvő járművek szabadon mozoghassanak. Nem tudni, hogy ezért-e, mindenesetre azóta a sztrádán megjelentek az ilyen molinók.Nemcsak Nagyszentjános mutatott példát összefogásból öt éve, hanem tucatnyi más település is Lázitól Szilig, segítségre ugyanis rengeteg helyen volt szükség. Győrben például szendvicsgyár alakult egy civil, Tóthné Czinger Márta vezetésével. Egy marcalvárosi egyetemi kollégiumban kezdték készíteni a harapnivalókat, amelyeket lelkes önkéntesek szállítottak az autópályára. Facebookon tették közzé, mikor mire van szükségük, így nem fogytak ki az alapanyagokból. „Úgy érzem, hogy az a három hónappal későbbi rekordárvíz főpróbája volt. Akkor már a Győr Plazában működött a szendvicsgyár, s a gátakon dolgozókat látta el" – osztotta meg velünk véleményét a jelenleg mobilbankárként dolgozó hölgy.Az utolsó elzárt településeket 2013. március 17-re, vasárnapra virradóra szabadították ki a hó fogságából, de egyes útszakaszokat csak vasárnap napközben tudtak megtisztítani a hótorlaszoktól. A dráma mintegy három napig tartott.