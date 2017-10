Darnózseli gyilkosság - N. János az utolsó szó jogán: nem követtem el a bűncselekményt

9:30

Adategyeztetéssel kezd a bíró. A szabályokat tisztázza, hogyan dolgozhat a sajtó.



Az ügyész kezd: Annak a valószínűsége, hogy nem N. János ölte meg a felségét pontosan annyi, mint hogy nem az áldozata maradványait találták meg a Zseli réten.



- Nem azt kérjük számon, hogy miért mérlegelt az első fokú bíróság úgy, ahogy. Hanem, hogy messze alulmaradt azoknak a kritériumoknak a teljesítésében, amelyeknek törvényileg meg kellett volna alapból felelni.



Az első fokú bíróság súlyos hiányosságokat tett a bizonyítékok értékelésekor.



A tényállás megállapításakor is.



A bíróság tévesen vonta kétségbe az azonosításhoz szolgáló minták eredetét. Ha pedig kétségbe vonta, miért nem járt utána?



Fontos iratok beszerzése is elmaradt.



A helyszíni tárgyalás elutasítása is hiba volt.



A különösen védett tanú folytatólagos kihallgatása is elmaradt.



Egyes, fontos tényeket kihagyott a tényállás megállapításakor....



Szakszerűtlen, iratellenes, elképesztően logikátlan az a tényállásban tett megállapítás: a maradványok csak "nagy valószínűséggel" származnak az áldozattól, s nem kizárólagosan.



Kemény szavakat használ az ügyész. S mindjárt az elején utalt arra is, hogy ez a gyilkosság példával szolgált egy másikhoz, ugyanis azóta egy másik hentes is feldarabolta a feleségét.



Iratellenes, ésszerűtlen megállapításokról beszél újból, amelyek tarthatatlanná teszik az első fokú bírói értékelést.



Több esetben csak egy-egy bizonyíték kapcsán magyarázta a tatabányai, miért nem bizonyítható a bűnösség. De ezek összefüggésére már nem tér ki. A levonható következtetések bemutatásával adós maradt.



Az kétséget kizáróan megállapítható (nyilván az autóban talált minták alapján - a szerk.), mondja az ügyész, hogy a sértett maradványai a vádlottnál voltak, amelyeket megpróbált eltüntetni. Ez önmagában bűncselekmény.

Az első fokú tanács nem foglalkozott a terhelt vallomásainak ellentmondásaival sem.



A mobilinformációk fontos bizonyítékokat szolgáltattak. De a tatabányai bíróság nem észlelte ezeket sem. A mobilhívások pedig mutatták, hogy a sértett és az áldozat mobilja egy helyen tartózkodott: Mosonmagyaróváron és Darnózselin is.



Az első fokú ítéletet hatályon kívül kell helyezni - mondja az ügyész.



Egy az 530 trillióhoz - ez a válasza a perbeszéd elején tett kijelentéshez. Vagyis ennyi a valószínűsége annak, hogy nem N. János a gyilkos.



Az ügyvéd jön: Az ügyészi fellebbezésben sok mindenről van szó, sok lényegtelenről. A lényegről nem: a tatabányai bíróság rendkívül alapos munkát végzett. Minden bizonyítékot beszerzett és mérlegelt. Az ügyész azért hallgat a lényegről: a bekövetkezett halál oka, helye, ideje tisztázatlan. Minden bizonyítékot ezzel ütköztetett. De nincs bírói bizonyossággal megállapítható ok, hely és idő a halálra. Ez a lényeg. A többi, ügyészi felvetés mellékszál.



Az ügyvéd szerint az indokolási kötelezettségének is eleget tett. Minden laikus - az ügyfelem is értette -, mert érthető.



Felmerült egy daráló, ami a bulvársajtóban tematizálta az ügyet. Örömmel látom, hogy az ügyészég ezt már nem forszírozza. A "darabolós gyilkosság" kategória kikerült az ügyből.



Híváslista és cellainformáció közvetlen bizonyíték, mondja ügyész kartársam. De mire? - kérdez vissza pikírten az ügyvéd.



A közvetett bizonyítás minden kritériumának megfelelt az első fokú bíróság, teszi még hozzá, ellentmondva az ügyészi álláspontnak.



Az ügyvéd az ítélet helyben hagyását indítványozza.



Az ügyész erre nem reagál, de megtehette volna.



A sértetti oldal ügyvédje is szót kap: Teljes mértékben egyet értünk az ügyészséggel, szerintünk is felülbírálatra alkalmatlan az első fokú ítélet. A sértettek igazságos ítéletre várnak.



N. János az utolsó szó jogán:

- A védőbeszéddel egyetértek. Nem követtem el a bűncselekményt.



Ítélethirdetés 11 óra körül várható.