Csukd be a szád, nehogy leharapd a nyelved! - biztonsági öv szimulátort teszteltünk Győrben - videó, fotók

"A szemüveget inkább vedd le. A kulcscsontod törött már? A teszt során csukd be a szád. Nehogy leharapd a nyelved becsapódáskor" - ilyen jó tanácsokat kaptunk, mielőtt beültünk a biztonsági öv szimulátorba. Az életszerű "élmény" pár másodpercig tartott. Az erős ütésben az a döbbenetes, hogy az ülés utazása alig 10-12 km/órás sebességgel ért véget."Biztonságosan közlekedni egy életúton" oktatási program további elemeit a győri Szabóky Adolf Szakiskola diákjai tették próbára. Többek közt kerékpáros rutinpályán tekertek, a fékút- és távolságbecslési gyakorlatokat oldottak meg. Olyan szemüvegeket is feltettek, melyek kábítószeres bódultsághoz hasonló állapotot idéznek elő a szemben. "Célunk, hogy az életkorból fakadóan legkiszolgáltatottabb gyalogosan, kerékpárral közlekedő gyerekek és a 65 éven felüliek figyelmét felhívjuk a közlekedés szabályaira, veszélyeire" - mondta Timkó Attila program koordinátor."Fontos minél fiatalabb korban elsajátítani a KRESZ alapjait, majd minél több szabályt megtanulni" - hangsúlyozta Rosta Szabolcs rendőr őrnagy, a Győr-Moson-Sopron Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára. Sári Ákos győri tűzoltó alezredes szerint "pozitívum, hogy az autósok nagy többsége lehúzódik az út szélére és elengedi a veszélyhelyzethez vonuló tűzoltókat". Ez valóban jó hír, de rögtön tegyük hozzá: a közlekedési kultúránknak így is bőven van hova fejlődnie.