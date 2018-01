Bringás gócpontokhoz tekertünk Győrben, majd kerestük a megoldásokat - fotók

Győr közlekedési problémáira az egyik gyógyír, ha minél többen ülnek bringára a városban. Fotó: Béres Márton

A Keret Kulturális Egyesület problémafelvetőősz végén. A bringázáson részt vett Makai Zsuzsanna rendőr őrnagy, a Győri Rendőrkapitányság kiemelt baleset-megelőzési főelőadója, Tömböly Tamás, a Magyar Kerékpárosklub Győri Szervezetének vezetője, helyi egyetemisták. Az első túra tapasztalatait, majd második kört tartottunk.Tóth Péterrel és Máthé-Tóth Péterrel a Megyeháza térről a Baross híd felé vettük az irányt. A műtárgy után nem tekerhetünk a Külső Baross úton, Nádorváros felé. Lehet-e továbbvinni a kerékpársávot a hídról lefelé egyenesen? - vetődik fel. Már gyerekkorunkban is kötelező volt a vidéki buszpályaudvar felé kanyarodni. A bringások azonban sokszor tovább gurulnak a hídról, vagy szemben a forgalommal rögtön megcélozzák a Bartók Béla utat. Utóbbi szabályszegést nem ritkán több 10 ezres csekkel díjazzák a rendőrök a Baross-hídi felhajtónál."A fő gondot az jelenti, hogy a Gárdonyi-iskolánál szűk a főút keresztmetszete. Az autósok és a kerékpárosok nem férnének el mindig egymás mellett, ráadásul az iskolánál sok diák közlekedik" - magyarázta Máthé-Tóth Péter. Hogy a kerékpárosok könnyebben elérjék Nádorvárost, az intermodális csomópont terve segíthet. Tippelni is nehéz, mikorra valósulhat meg ez a fejlesztés.

Mögöttünk a nagyon szűk csomópont.

A Tihanyi és Török István kereszteződése is problémás. "Hirtelen logikai zavar lép fel" - jegyezte meg Tóth Péter. A Mester utcától kétirányúan közlekedhetnek idáig a bringások. A Szigethy Attila útig azonban már nem. "Túl sok fába és parkolóba került volna a kétirányú közlekedés a kétszer kétsávos útig" - mondta Máthé-Tóth Péter. Hozzátette: "ahol lehet, megszüntetjük a vegyes rendszereket. Vagy két oldalon egyirányú, vagy egy oldalon kétirányú kerékpáros közlekedést alakítunk ki".Tény: sok fura szabálytalanságot követnek el itt. Mivel a Tihanyin közel annyi autó fordul meg csúcsidőben, mint a Szigethy úton, saját biztonságuk érdekében tolják át a bringát a kereszteződésen.A Tihanyi és Mester utca találkozásánál több bringás baleset történt. Ezt nem lehet a véletlen számlájára írni, a kereszteződés beláthatóságát belógó tábla és megnőtt sövény nehezíti. A körforgalomban kétirányúan közlekedhetnek a bringások, de elsőbbséget kell adniuk az autósoknak. Utóbbi szabályt hajlamosak egyesek "elfelejteni". Aki a Mester út felé halad tovább, figyeljen a hegyes felhajtóra. Ne felejtsék: a közeli Sport utca kivezetésénél is voltak súlyos kerékpáros balesetek.Végezetül nézzünk több mint érdekes szituációt az aluljáró után. A Szent István út-Gárdonyi utcánál a józanész azt diktálná, hogy miután áthaladtunk az 1-es főúton, rögtön váltsunk srégen oldalt a Gárdonyi utcában. Az extrém "ferde" megoldást a Gárdonyi-Árpád út nagyon szűk csomópontja provokálja ki. A "bevállalós" bringások - többször láttuk a szemünkkel - élnek is a "kiskapuval". Máthé-Tóth Péter szerint közlekedésbiztonsági szempontból "necces a kiskapuzás" a főútról, inkább érdemes haladni a Gyakorló Iskoláig, majd akár tolva oldalt váltani.