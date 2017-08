Az V. Szigetköz Agility Kupát rendezik Győrzámolyon

V. SZIGETKÖZ AGILITY KUPA



A verseny MEOESZ- ASB által elfogadott HIVATALOS verseny



2017. szeptember 02-03.



Helyszín: Győrzámoly sportpálya

Az ország minden tájáról jönnek versenyzők, Szlovákiából és Ausztriából is lesz induló. A verseny mindkét nap 9 órától körülbelül délután 5 óráig tart. Az idei libereci világbajnokságra kijutott magyar válogatott tagjai közül is jó néhányan megmérettetnek a versenyen.Az idén Olaszországban az Európa-bajnokságon bronzérmet nyert medium csapatból hárman indulnak bronzérmes kutyájukkal. Ács-Kövesi Ágnes IKE, Szabó Adrienn Nandó és Pirity Árpád Demó nevű kutyájával is nevezett. Az agility egy olyan kutyás sport, amely minden kutyafajta számára nyitott (társasági kutyák és keverékek számára is). A szórakoztatás mellett mostanra versenysporttá vált. A verseny a díjugratáshoz hasonló: egy pálya 15–20 akadályból áll, amelynek sorrendje és útvonala versenyenként különbözik, a bíró határozza meg.

A kutya mérete nem számít, csak a temperamentuma. Mérettől függően három kategóriában versenyezhetnek a kutyusok:



- mini (35 cm marmagasság alatt)



- midi (35-43 cm marmagasság között)



- maxi (43 cm marmagasság felett) .

A verseny végén értékelik az egyes köröket, itt elsősorban a hibátlanság számít, a gyorsaság csak másodlagos szempont. A mozgásigényes kutyafajták pásztor- és terelőkutyák (border collie, sheltie, puli, pumi, mudi), vadászkutyák, (foxi, westie, vizsla, terrierek, agár stb.) számára az agility kitűnő sport, hiszen leköti a fölös energiáikat, növeli fegyelmezettségüket (játszva tanulnak), fejleszti koncentrálókészségüket és jó izomzatot, kondíciót biztosít számukra.