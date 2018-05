Az színház felújítása előtti utolsó évadra készülnek Győrben

Pénteken tartotta évadzáró társulati ülését a Győri Nemzeti Színház. „Az elmúlt évadot igencsak túlszárnyaltuk" - kezdte Forgács Péter igazgató. Ez számokban kifejezve, 12,73 százalékos emelkedést, 1107-tel több eladott bérletet jelent. Az igazgató szerint a színház legnagyobb sikere - számára - az Arany Kotta díj volt, melyet a Dr. Zsivágóért kaptak. „Tartottunk tőle, de jól sikerült" – beszélt az Audi Arénában tartott István a király előadásról. Elmondta: idén a színház nyílt napja nem szeptemberben, hanem október 31-én lesz.



Radnóti Ákos alpolgármester a színház és környezetének felújítását is kiemelte, hisz a következő évad lesz - egy időre - az utolsó a mostani épületben.



Elismeréseket is átadtak az évadzárón: örökös tag lett Surányi Csaba és Nády Árpád. Hang és lélek vándorserleg díjat kapott Eisenbacher Balázs, Kisfaludy-díjat Dunai Csenge és Molnár Erik. Köszöntötték a nyugdíjba vonulókat is: Horváth Márta rendezőasszisztenst, Borsi Ferencné hivatalsegédet és Boldog Iván zenekari tagot.