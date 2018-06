Az I. Görbicz&Iváncsik kézilabda tábor Győrben az egyetemen - fotók

Többször megfordult már a fejemben, hogy az egyik nyáron csinálni kellene kézilabda tábort a gyerekeknek, de sok időm nem adódott rá, hiszen még válogatott voltam. A télen keresett meg Tamás azzal, hogy mi lenne, ha most nyárra megszerveznénk az első tábort. Nem tudom, milyen női megérzésre, de egyből rávágtam, hogy kezdjünk neki"

Görbicz Anitát csak pár percre sikerült elrabolni az edzésről. Nem akarta elvenni az időt a gyerekek elől.

– idézi fel kérdésünkre a kezdeteket Görbicz Anita , akit éppen az egyik edzésről sikerült elrabolni szigorúan csak pár percre, mert nem akarta elvenni az időt a gyerekek elől.A táborra az interneten keresztül jelentkezhettek a 2002-2009 között született lányok és fiúk. Professzionális, könnyen áttekinthető, magyar-angol nyelvű weboldalt készítettek hozzá. Valószínűleg egész Európában egyedülálló, hogy válogatott kézilabdázók szerveznek nyári tábort a skandináv és spanyol kézilabda iskola jegyében. Fontos üzenetnek szánták a szervezők a felhívásban, hogy a szállás abban a modern, egyetemi kollégiumi épületben lesz, ahol az Európai Ifjúsági Fesztivál (EYOF) sportolóit is vendégül látták.Az egész országból érkeztek gyerekek, Erdélyből is jöttek. Interneten lehetett regisztrálni, és százötven jelentkező után úgy kellett dönteniük a szervezőknek, hogy ott meghúzzák a határt. Rengetegen szerettek volna bekerülni az I. Görbicz&Iváncsik Nemzetközi Kézilabda Táborba.

A Széchenyi István Egyetemre azért esett a választás, mert itt minden feltétel adott egy ilyen táborhoz. Kimagaslóan jó körülmények között lehetnek az új kollégiumban a gyerekek. Két kiváló csarnok áll a rendelkezésünkre, nem kell utazgatni, minden helyszínen pár másodperc alatt ott vagyunk. Tényleg ki kell hangsúlyozni, hogy a campus ideális erre a táborra, úgyhogy ezúton is köszönjük a lehetőséget, hiszen a gyerekek remekül érzik magukat"

– mondja világ legjobb kézilabdázójának is megválasztott Görbicz Anita.

Olyan kiváló edzői stábot gyűjtöttünk magunk köré, akiket bizonyára nem kell bemutatni. Sebestyén Mátét, Tóth Tímeát, Pásztor Zsófiát, Hornyák Ágit, Petróczi Vikit, Ruskó Katalint. Velünk van Kun Attila is és a fő szakmai vezetőnk Danyi Gábor. Remélem, nem hagytam ki senkit"

– mondja Anita, hozzátéve, hogy napi két edzést tartanak, de tettek a napirendbe kisebb kulturális programokat is. Voltak már hajókázni a gyerekekkel, megmutatják nekik a Mobilis Interaktív Kiállítási Központot, és szeretnék elvinni őket sárkányhajózni is.

Lesz folytatás, igen, és nagyon jó érzés, hogy a gyerekek már egy-két nap után is mondták, hogy szeretnének jövőre is jönni. Nem egyszeri alkalom tehát a tábor, tovább fogjuk vinni"

Alexának a páros munka alatt Görbicz Anita volt a párja, együtt passzolgathatott vele.

– ígéri Anita, és, hogy mennyire fontosak neki a gyerekek, mi sem jelzi jobban, hogy még a foci vébé egyik meccsét is velük nézte, és együtt szurkolták ki az argentinoknak a győzelmet. Egyébként nem nagyon követi ezt a világbajnokságot, mondja, és siet is vissza a csarnokba, együtt ezd tovább a gyerekekkel, akik büszkén feszítenek az egyedi logóval ellátott, erre az alkalomra készült márkás mezeikben.A tíz éves Rózsa Alexának anyukája ajánlotta a tábort. Az tetszik neki, hogy hírességekkel találkozhat. Amikor páros munka volt, éppen Görbicz Anita volt a párja és együtt passzolgattak. Természetesen ezután is szeretne kézilabdázni. Most a győri Gárdonyi-iskolában tanul.A tizenegy éves Wlasics Helga Nagykanizsáról érkezett. Nagyon szereti Görbicz Anitát és szeretett volna tanulni tőle, ezért is jött a táborba. A távlövést, az átemeléseket, szinte minden cselt megmutatott már neki példaképe. A tábort azért tartja nagyon jónak, mert mindenki komolyan foglalkozik velük, és nagyon élvezetes a program. Helga is szeretne természetesen kézilabdázni a jövőben, és hol máshol, mint itt Győrben, az Audi ETO-ban, a sportág fellegvárában.