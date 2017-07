Audi-buszok - A Blaguss Agora is szállítja a dolgozókat Győrből - videó

Nem a Kisalföld Volán-jogutód Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ (ÉNYKK) Zrt., hanem a soproni székhelyű Blaguss Agora Kft. nyerte meg a győri Audi Hungaria Zrt. járműgyára dolgozóinak szállítására kiírt tendert – közölte a gyoribuszok.hu A portál szerint a társaság teljes buszállománya jelenleg 71 járműből áll, azonban a szám az új megrendelésnek köszönhetően hamarosan nagyjából 100-ra emelkedik. A buszpark átlagéletkora mindössze 2,7 év lesz.A motorgyári dolgozókat továbbra is az ÉNYKK Zrt. szállítja. Ez is mintegy napi 20 járatot jelent.A Blaguss egyébként már a második szerződést kapta az Auditól: az ideiglenesen a pozsonyi Volkswagen-gyárba átcsoportosított dolgozók napi szállítására kiírt tendert is a cég nyerte.