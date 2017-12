Akik soha nem féltek a politikusoktól - 30. születésnapját ünnepli a győri Reflex - fotók

ide kattintva nézhetik meg a Reflex születésnapi digitális kiadványát. 30 ügy, 30 montázs -nézhetik meg a Reflex születésnapi digitális kiadványát.

A Reflex születésnapi rendezvénye december 13-án szerdán 17 órakor kezdődik a Széchenyi Egyetem Apáczai karán. A belépés ingyenes. Helyszín: Győr, Liszt Ferenc u. 42.

A Reflex több tagja a Környezetvédelmi Felügyelőség elődjénél, az OKTH-nál dolgozott. "Emberileg és szakmailag jó kollektívánk volt. Láttuk, hogy a hatósági munkával nehéz előrelépni. Vagy a politika szólt közbe, vagy bírságokat szabtunk ki. A megelőzésre, a környezettudatos szemléletre senki nem fordított figyelmet. Tucatnyi munkatárssal együtt elsősorban gyerekekkel akartunk foglalkozni. A Reflex nevét Gaál Józsefnek köszönhetjük" - elevenítette fel a hősidőket Kalas György alapító.A '80-as években nehéz volt egyesületet alapítani. A reflexesek Sólyom Lászlótól, a későbbi köztársasági elnöktől kértek jogi segítséget. Azt a tanácsot kapták, hogy politikától távol álló célokat fogalmazzanak meg, mint ismeretterjesztés, oktatás-nevelés, kirándulás-szervezés, faültetés.A Reflex valóságos, radikálisabb környezetvédelmi céljait két évvel később jegyezték be, Bős-Nagymaros ügye meghatározóvá vált az egyesület életében. A rendszerváltó időkben - bár sosem politizáltak - kapcsolatba kerültek a politikai szerveződésekkel. "Nyilvános köztéri gyűléseket szerveztünk. Idővel ezekhez csatlakoztak a pártok is" - mondta Kalas György. Pozsgay Imre 1989. március 15-én mondott legendás győri beszédéta Széchenyi téren. Ennek a gyűlésnek a szervezéséből is kivette a részét a Reflex."Az egyesület ifjúsági szárnyához tartoztam a '80-as évek végén, többször tiszta levegőt osztottunk a Belvárosban. A győriek közül egyre többen érezték szívügyüknek, hogy fellélegezhessen a város" - közölte Lajtmann Csaba. Akkoriban a Budapest-Bécs közlekedési tengely teljes forgalma áthaladt Győrön. A kamionok a Szent István úton robogtak végig, az M1-es autópálya a '90-es évek közepén készült el a határig."Tapossa laposra" néven elsőként kampányoltak a szelektív szemétgyűjtésért. Szabadhegyen több helyen fogadták a hulladékokat, elemből összejött 40 kiló. "Diákok segítségével sajtótájékoztatót tartottunk, majd a minisztériumnak postáztuk az elemeket" - elevenítette fel az egyik polgárpukkasztó akciójukat Kalas György. A '90-es években szintén újdonság volt a téli madáretetés népszerűsítése itthon.A politika és a Reflex viszonya finoman fogalmazva sem konfliktusmentes. "Jól működő demokráciában a politikusok örülnek, ha a civilek hallatják a hangjukat. A kritikától nem tartani kell, hanem meghallva a más véleményeket, át kell gondolni a sajátunkat" - közölte Horváth Ferenc, az egyesület elnöke. "Elnézve a győri közlekedés állapotát, 30 évig még biztosan lesz dolgunk. A jövőben hangsúlyosan népszerűsítjük a közösségi közlekedést. A legjelentősebb sikerünknek azt tartom, hogy a fiatal generáció több tagjával szerettettük meg a természet tiszteletét" - búcsúzott Lajtmann Csaba.