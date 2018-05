A mozgás olyan, mint a levegő, kell az élethez

Legyen viszont mindig új motiváció, stabil attitűd, hogy egy sportoló ki tudja teljesíteni az időszakot, amire testi adottságai alapján lehetősége van. Dr. Szakály Zsolttal, a Széchenyi István Egyetem Sporttudományi Tanszékének vezetőjével beszélgetünk.

A mozgás olyan, mint a levegő, alapvetően szükséges az élethez. Az evolúció során az emberi test úgy alakult ki, hogy a mozgatórendszerünk jelentős tömeget képvisel, súlyunknak több, mint a felét. Ahhoz, hogy egészségesek maradjunk testileg-lelkileg, izomzatunkat is karban kell tartani. Ez persze nem jelenti azt, hogy A pontból B pontba mindig, mindenkinek rohannia kell. A napközbeni gyaloglások, a kis mozgások is összeadódnak"

Dr. Szakály Zsolt azt tanácsolja, hogy mindenki olyan mozgásformát válasszon, amit szeretni is tud.

– mondja Dr. Szakály Zsolt dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens, és azt tanácsolja, hogy mindenki olyan mozgásformát válasszon, amit szeretni is tud. Mivel a láb mindig kéznél van, ezért a futás adja magát, de ha valakinek nem okoz örömöt, fizikai értelemben ugyan segít, egyébként pedig a stresszt is növelheti. Ma már nagyon sokféle mozgásforma, sportolási lehetőség adódik. Ha valaki azt mondja, hogy mégsem talál magához illőt, akkor nem is igazán keres. Aki keres, az talál.A Sporttudományi Tanszék vezetője korábban atletizált. Most általában biciklivel jár dolgozni, és hetente háromszor-négyszer fut a Győr környéki töltéseken, alkalmanként hat-nyolc kilométert, amennyi jól esik. Közben gyönyörködik a tájban, beszívja a friss levegőt, gondolkodik, beszélget magával, ahogy a futók általában. Ez a nagy hobbija, télen pedig a sízés.Hallgatóik között 30-40 százalék a sportolók, élsportolók aránya. Alap- és mesterszakon is rekreációs szakembereket képeznek, akik a szabadidő aktív eltöltésében tudnak segítséget nyújtani, éppen abban, hogy a mozgás valóban olyan legyen, mint a levegő. Rekreációs szakemberekre mindenütt szükség van, ahol a mozgás szervezett keretek között zajlik, konditermekben, a szállodaiparban, vagy városi sportirodákban egyaránt.A sportban a mozgáson túl az is szerethető, hogy vannak jól körülírt szabályok, és ezeket az élettel ellentétben a játék alatt nem szokták változtatgatni. Aki a pályára, küzdőtérre lép, tudja, mire számíthat.

Azok az oktató kollégák, akikkel dolgozom, különböző intenzitással maguk is sportolnak, sportoltak, edzősködnek. A fair play, a szabályok betartása a zsigereikben van. A tanszéken ilyen szellemben közösen keressük a lehető legjobb irányokat, felvázoljuk a stratégiát, taktikát a következő időszakokra, megtárgyaljuk, véleményezzük, és a vége mindig egy olyan konszenzusos döntés lesz, amihez a fair play szellemében mindenki tartja is magát"

– mondja Szakály Zsolt.A Széchenyi István Egyetemen minden feltétel adott ahhoz, hogy a sporttudományi képzés tovább fejlődhessen. A kiváló létesítmények, sportcsarnokok, csónakházak, sporttelepek ugyanúgy, mint az amatőr és professzionális szakosztályok, a képzett oktatói gárda, és az együttműködési lehetőség a SZESÉ-vel, valamint a Testnevelési és Sportközponttal. Győr önmagában is egy igazi sportváros, remek adottságokkal, emblematikus klubokkal, példás mecenatúrával.

A régióból kétféle igény fogalmazódik meg felénk. Egyrészt több edzőre lenne szükség. Jelenleg nincs elegendő minősített, magasan kvalifikált, nyelveket beszélő szakember, aki akár az utánpótlásnevelésben, akár az élsportban ki tudná szolgálni a megnövekedett igényeket. Ezen a területen azt tudom mondani, hogy első lépésként az új, sportszervezési szakirányunk akkreditációs folyamata már elkezdődött. Másrészt a mindennapos testnevelés bevezetése óta testnevelő tanárokból is nagy hiány van a régióban. Itt pedig arra alapozhatunk, hogy az Apáczai Csere János Karon minden évben sok tanító szakos hallgató választja és tanulja közreműködésünkkel kiemelt óraszámban a testnevelést. Ők a diploma megszerzése után testnevelést is oktathatnak az általános iskolák 1-6. osztályaiban"

– mondja Szakály Zsolt.A Sporttudományi Tanszéken, mint ahogy a neve is mutatja, komoly tudományos tevékenység is folyik. Nemzetközi szintéren publikálnak a rekreáció területén, élsportolók teljesítmény diagnosztikájával, sportpszichológiával, sportpedagógiával, menedzsmenttel is foglalkoznak. A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karral pedig a sportdietetikus képzés kidolgozásában körvonalazódik együttműködés. Vizsgálatok igazolják ugyanis, hogy több százalékos teljesítményjavulást lehet elérni szabályosan, fair play módon pusztán az optimális táplálkozással.A sportolók komplex felkészítésében a tudomány már olyan szintre fejlődött, hogy képes stabillá, teljessé tenni a sportpályafutásukat. Segíteni tud abban, hogy ne legyen sérülés, ne legyen kiégés, sem fizikai, sem mentális értelemben. Legyenek viszont új célok, motivációk, legyen stabil attitűd a sportolók életében, hogy valóban ki tudják futni, teljessé tudják tenni azt a pályát, amire genetikai adottságaik szerint egyébként 30-35, vagy akár 40 éves korukig is lehetőségük van.