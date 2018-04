A héten startol a RómerKvelle Fesztivál Győrben

Győr nemcsak Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő városa, de a kortárs zene és művészet tekintetében is megkerülhetetlen kulturális fellegvár, amely évről évre tölti fel nagyobb élettel a nyugat-magyarországi régiót.Ennek egyik elsőszámú motorja az idén 6. születésnapját ünneplő és 2017-ben Országos Városmarketing Gyémánt Díjat besöprő RómerKvelle, amely április 27-én és 28-án hívja össze az ország legmenőbb zenekarainak és DJ-inek válogatottját.Az egyedülálló, európai színvonalú rendezvénysorozat fiatal közönséget célzó kortárs művészeti fesztiváljának helyszíne pedig természetesen ezúttal is a Rómer Ház, valamint a mellette lévő Nefelejcs közben felállított szabadtéri színpad.Az esemény Győr Város Önkormányzata, a Nemzeti Kulturális Alap és a Hangfoglaló Program támogatásával valósul meg.►2018. Április 27. (PÉNTEK) Kapunyitás 16:0017:00 ■ Dope Calypso18:00 ■ NB19:30 ■ Ivan & The Parazol21:00 ■ Irie Maffia23:00 ■ AFTER a Rómerben ► Bladerunnaz w. Jade, Chris.SU, Raise Spirit►2018. Április 28. (SZOMBAT) Kapunyitás 16:0018:00 ■ Csaknekedkislány19:30 ■ Mary PopKids21:00 ■ Punnany Massif23:000 ■ AFTER a Rómerben ► Next Level w. Dublic, Skrude, B'Andre, sammiebeatsJegyek megvásárolhatók online és Győrben a szokásos helyeken!