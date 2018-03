Amikor még kerek volt a világ – Mező Erzsébet szeretett szülei 1969-ben készült esküvői fotóját mutatja.

A baj nem áll meg háromig – tartja a közmondás, amely a rábapatonai Mező Erzsébet esetében annyira igaz, hogy még a szám is stimmel. A 48 éves rokkantnyugdíjas hölgy néhány hónapja még a szüleivel együtt élt, mostanra viszont egyedül maradt.„Édesapám októberben halt meg, ugyan betegeskedett, mégis hirtelen, váratlanul ment el. Trombózissal került a győri kórházba, de végül hasnyálmirigy-gyulladás következtében hunyt el hetvennyolc évesen – mesélte szomorúan. – Anyut nagyon megviselte a gyász, azt mondják, ez is közrejátszott abban, hogy januárban ő is meghalt, pedig még csak hetvenéves volt. Neki nagyon fájtak a lábai és korábban többször is elesett. A szíve sem bírta: az orvosok pacemakert akartak beültetni neki, de azt sajnos már nem érte meg."

Cikkünk elején három bajt említettünk, nos, a harmadik: karácsonykor betörtek az akkor még kéttagú családhoz. Korábban soha nem töltötték a Győri utcai háztól távol az éjszakát, szentestére azonban egyik enesei rokonuk meghívta magukhoz őket, hogy ne érezzék magukat annyira egyedül. Amikor aztán december 25-én hazamentek, döbbenten látták, hogy valaki járt az otthonukban. A tettes vagy tettesek az előszoba ablakát betörve jutottak be az épületbe, ahonnan minden pénzüket, mintegy 300 ezer forintjukat vitték el, sőt, még egy gyűrűt is magukhoz vettek. Az elkövetőket azóta sem sikerült elfognia a rendőrségnek.„Nappal még csak el tesz-vesz az ember, de az esték nagyon rosszak" – említette Mező Erzsébet, akinek azzal, hogy magára maradt, mindössze 36.300 forintos járandóságából kell valahogy megélnie. Ugyan a rokonok is segítenek, az önkormányzat pedig szociális tűzifát adott számára, de könnyen belátható, hogy rettentően nehéz a dolga. A Jóakarat hídján olvasóink adományait – 150 ezer forintot – nyújtottuk át neki.