A 15 éves tini szúrta meg hétszer a hajléktalant Győrben - újabb részletek

. Akkor még az áldozat, Tóth Péter elmondása alapján állt össze a szomorú mozaik: két kamasz fiú kétszer is bántalmazta őt, előbb „csak" megverték és kifosztották, rá egy hétre azonban már kést is rántott egyikőjük és hétszer megszúrta az addigra védekezni képtelen áldozatot.Olyan részegek lehettek, hogy még az eset részleteire sem emlékeznek.A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség előzetes letartóztatási indítványában az szerepel, a két fiatalkorú ittas állapotban ment a padon fekvő, 53 éves hajléktalanhoz. Felszólították, hogy álljon fel és pakoljon ki, de erre időt nem hagytak neki, hanem rögtön Tóth Péternek estek. Ütötték, rugdalták, majd amikor a földre került, taposták is.A fiatalabb, 15 éves fiú ekkor elővette a nála lévő zsebkést és hét helyen (a kórházban ennyi sérülést találtak a beteg testén) megszúrta. Mellkasát és a hasüreget is érte szúrás, közvetlen életveszélybe került a hajléktalan. A bántalmazásnak egy járókelő – Tóth Péter szerint egy fiatal férfi – vetett véget, aki rákiáltott a fiatalokra, akik a sértett értékeivel együtt elszaladtak a helyszínről. Kétórás műtét mentette meg a hajléktalan életét.

Tegnap a bíróságra vezetőszáron hozták a két tinit, akik közül a fiatalabb megszeppentnek tűnt, az idősebb rezignáltan vette tudomásul, hogy a híradók is beszámolnak a tettükről. Úgy tudjuk, nemcsak osztálytársak voltak, hanem „tesók" is. Így szólították egymást, amelynek komoly oka van: egy családban éltek eddig. Az egyik fiú édesanyja a másik srác nevelőanyja, tehát kvázi féltestvérek ők. Szeptemberben kezdték el az iskolát az egyik győri szakképzőben, Orosházáról költöztek a kisalföldi megyeszékhelyre. Nem sokat jártak itt iskolába, hiszen alig egy hónapja csöngettek be a 2017/2018-as tanévre.Tettüket bánják ugyan, de semmiféle magyarázatot nem tudtak adni rá, mint ahogy arra sem, hogy miért éppen Tóth Pétert szúrták ki maguknak. Sokat elmond az átgondolatlanságról, hogy miután a hajléktalan értékeit elvitték (s nyilván semmilyen nagy dologra nem gondolhatunk), azokat a buszmegállóban hagyták. Olyan részegek lehettek, hogy még az eset részleteire sem emlékeznek. Azért meg kell jegyezni, hogy a bíróságra hozott két kamasz ábrázatán is látszott, hogy messze nem 18 évesek, ennek ellenére szereztek annyi italt, amitől ilyen állapotba kerültek.A koruk az ugyanakkor (ahogy írtuk korábban, mindössze 15, illetve 16 évesek), ami miatt nem börtönbe, hanem javítóintézetbe küldte őket a Győri Járásbíróság nyomozási bírája, aki elrendelte az előzetes letartóztatásukat. Az indoklásban a bűnismétlés veszélye mellett a korábbi bűncselekmények is szerepeltek. A rendőrség az előzetes elrendelése után közleményben meg- erősítette: a kamaszok beismerték a mostani tettüket és kihallgatásukkor több, általuk korábban elkövetett bűncselekményről is beszámoltak.A győri kórházban tovább lábadozik az áldozat. Tóth Péter állapotáról a sebészet vezetője, a Petz-kórház orvos igazgatója, prof. Oláh Attila elmondta, a beteg állapota kielégítő, ha gyógyulása így folytatódik, egy hét múlva elhagyhatja a kórházat. Hazamehet, vágnánk rá könnyen, de nála itt megakad a mondat.