Varga: a 2018-as költségvetésben minden ágazat több pénzt kaphat, mint idén

Varga Mihály kijelentette, hogy nem lesz választási költségvetés, de ez nem jelenti azt, hogy az emberek és a vállalkozások ne éreznék meg az eddigi gazdaságpolitikai intézkedések eredményeit.



A kormány filozófiája, hogy évről évre mindenki léphessen egyet előre, ami tükröződött is az elmúlt évek költségvetéseiben - közölte Varga Mihály. Hozzátette: a jövő évi büdzsé tervezésénél is szem előtt tartották azt az elvet, hogy egyetlen ágazat, szakpolitikai terület se részesüljön kevesebb forrásban, mint az azt megelőző évben. Hozzátette ugyanakkor, hogy egyes programok kifutnak, mások elindulnak, így némi eltolódás elképzelhető az arányokban, szélsőséges esetben egy-egy területen időszakos forráscsökkenés is megjelenhet.



A miniszter emellett kiemelte a két gyermeket nevelők kedvezményét, valamint azt, hogy 2018-ban újabb két százalékkal mérséklődik a munkáltatók adó- és járulékterhe. A fedezetet elmondása szerint a gazdaság fejlődéséből származó bevételi többlet és a fegyelmezett állami gazdálkodásból fakadó anyagi előny biztosítja, de fontos a feketegazdaság visszaszorítása is. Ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy az online pénztárgépek és az ekáer-rendszer üzembe helyezése eddig évente 200-300 milliárd forintot hozott, jövőre pedig életbe léphet az online számlázás rendszere, vagyis a cégek számlázóprogramjai elektronikus úton elküldik majd az adóhivatalhoz a vállalkozások legfontosabb adatait.