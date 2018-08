Több területen érezhető a magasabb életszínvonal

A lakosság ma már kiszámíthatóan tud tervezni jövedelmével, a reálkeresetek emelkedése miatt pedig nagyobb összeget fordíthat a mindennapi kiadások mellett a megtakarításokra és az egyéb költségekre is. A jövedelmi helyzet javulása a reálkeresetek miatt következett be, mivel a piaci árak csak kismértékben változtak –Több mint 1,3 millió fővel csökkent 2012 óta azoknak a száma, akiknek súlyos anyagi nélkülözéssel kell megküzdeniük.A legsúlyosabban korábban a váratlan kiadások kifizetésével kapcsolatos nehézségek érintették a lakosságot: 2012-ben közel 7,3 millióan nyilatkoztak úgy, nem tudnak megbirkózni a nem tervezett költségekkel. Habár számuk 2016-ban is magas volt, 3 millió fő, de a javulás jelentős –Csath Magdolna közgazdász az adatokra reagálva a lapnak elmondta, váratlan kiadást abban az esetben tudunk vállalni, ha van megtakarításunk. Megtakarítást pedig akkor képez a lakosság, ha csökkent az adóssága vagy nőtt a jövedelme, tehát nincs eladósodva, a jövedelemből pedig a mindennapi kiadások mellett félre is tudnak tenni az emberek. A váratlan kiadásokra fordítható fedezetet nem csak a jövedelmek emelkedése és az eladósodottság csökkentése miatt takaríthatja meg a lakosság, az visszavezethető a pénzügyi tudatosság erősödésére is.A közgazdász emlékeztetett, rengeteg mérőszámunk most tér vissza a válság előtti szintre. A szegénységi mutatóink a bérek további növekedésének köszönhetően 2017-ben is javulhattak.Szintén a magasabb reálkeresetekre utal, hogy négy év alatt 700 ezer fővel kevesebben nyilatkozták, hogy mindennapi kiadásaikon felül már nem telik arra, hogy kétnaponta húst fogyasszanak.– Nem történt az elmúlt években a piacon olyan mértékű árváltozás, amely érdemben hozzájárult volna ahhoz, hogy az alacsony jövedelműek körében olyan mértékben nőhessen a húsfogyasztás, mint amelyet az adatok mutatnak – hangsúlyozta a Magyar Idők megkeresésére Éder Tamás. A Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke felidézte, 2016-ban csökkent a sertéstőkehús áfakulcsa öt százalékra, viszont már a korábbi években is jelentősen nőtt azoknak az aránya, akik több húst vásároltak.Nemcsak az élelmiszerekre, de a nem tartós fogyasztási cikkekre fordított összeg is évről évre dinamikusan nő. Többen vesznek ruhát, műszaki cikket vagy gépkocsit, s ezt a válság előtti évekhez képest már nem kölcsönökből fedezik. Szintén többeknek adatik meg az évi egyheti nyaralás is, amelyet a turizmus adatai egyértelműen bizonyítanak.A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint évről évre dinamikusan nő a lakosság vagyona, emellett az adott jövedelemből több mindenre telik, mivel a keresetek reálértéke is emelkedett. Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Szövetségének elnöke akérdésére azt hangsúlyozta: egyértelműen több pénzük van a családoknak, amely az elmúlt évek intézkedéseinek köszönhető.A magasabb jövedelem magasabb megtakarításokat eredményez, amely kiszámíthatóságot jelent, így a váratlanul fellépő kiadásokra is könnyebb reagálni, ugyanakkor jobban fel is lehet készülni ezek elkerülésére.– A családok jövedelmi helyzete a kormányzati intézkedéseknek köszönhető: a családi adókedvezmény bevezetésével, majd kiterjesztésével, valamint a reálbérek emelkedésével jelentősen javult – mondta a nagycsaládosok elnöke. Ez a szegénységi mutatók javulásán is látszik. A sertéshús áfacsökkentése az alacsony jövedelműek körben növelhette a fogyasztást, az ingyenes tankönyvvel a nagycsaládosok akár 45-50 ezer forintot is megtakarítanak. A pénzügyi kiszámíthatóságot, tervezhetőséget a devizahitelek forintosítása is segítette, habár sokaknál ez még mindig gondot okoz. Kardosné Gyurkó Katalin hozzátette: a családok jelentős része jobban él, mint a szocialista kormányok idején.Az elemzői várakozások szerint 2017-ben és 2018-ban az adatok még kedvezőbben alakulhatnak. Ennek oka, hogy a bérnövekedés továbbra is jelentősnek mondható, az alacsony infláció miatt pedig értékükben is nőnek a keresetek. A minimálbér és a garantált bérminimum pedig egyértelműen a szegénység veszélyének kitett rétegeken segít, sokakat pedig ki is emel a nélkülözésből –