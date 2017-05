Parragh László szerint a kisvállalkozások adóbevallását is a NAV-nak kellene elkészítenie

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) kezdeményezi, hogy a munkavállalókhoz hasonlóan a kisvállalkozások adóbevallását is az adóhatóság készítse el a jövőben, később pedig a nagyobb vállalkozásokra is kiterjedhetne ez a gyakorlat - mondta a kamara elnöke hétfőn Nagykanizsán.



Parragh László a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara küldöttgyűlését követően beszélt arról, hogy a javaslatuk szerint négy év alatt lehetne kiterjeszteni a kisvállalkozásokra, hogy az adóhatóságtól közvetlenül megkapják a bevallásukat. "Ez sokaknak nem tetszik, de klasszikusan ez a bürokráciacsökkentés" - fogalmazott az elnök.



A kisvállalkozásoknak nem kellene külön fizetniük a bevallás elkészítéséért, később ez a bevalláskészítési gyakorlat kiterjedhetne a nagyobb vállalkozásokra is - tette hozzá Parragh László.