Óriási károkat okoznak a hamisított játékok

Életveszélyes sérüléseket és Európában több száz milliárd forintnyi anyagi kárt okoznak a hamisított és ellenőrizetlen forrásból származó játékok - közölte a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT). A problémát csak súlyosbítja, hogy a játékszektort érintő hamisítások miatt évente csaknem másfél milliárd eurónyi adóbevételtől esik el az EU.



Hozzátették: a gyermeknap alkalmából fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a hamisított játékok nemcsak több milliárdos kárt okoznak a gazdaságnak, de sokszor életveszélyesek a gyerekekre, mivel azokat rossz minőségű anyagokból gyártják és az összeszerelésük sem megfelelő.



Németh Mónika, a HENT titkára a közlemény szerint elmondta, a könnyen leváló alkatrészek és játékdarabok fulladáshoz is vezethetnek az egy-két éves gyerekeknél. Hozzátette: leginkább az utcán és a piacokon fordulhatnak elő a hamis termékek, az illegális online kereskedelem ugyancsak jelentős forgalmat generált az utóbbi években, ezért nagyon fontos a szülők tudatos fogyasztói hozzáállása.



Szakértők hangsúlyozzák, a hamisítások más szektorokra gyakorolt hatását is figyelembe véve, mintegy 2,3 milliárd euró az uniós veszteség, ami közvetve 13 ezer munkanélkülit és további 370 millió eurós adóbevétel-kiesést okoz, így a hamis játékok által okozott károk más területeken is éreztetik hatásukat. Az EU 28 tagállamában a szektor teljes forgalma csaknem 11 milliárd euróra tehető, a játékipar hozzávetőleg 50 ezer embert foglalkoztat - közölte a HENT.