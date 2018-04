Kiss Attila az új elnök-vezérigazgató az E.ON Hungáriánál

Kiss Attila

Az E.ON SE Igazgatósága köszönetet mond Dr. Eric Depluet-nek a hosszú időszakon átívelő munkájáért, melyet a magyar energiaszektorért és a vállalat üzletének fejlesztéséért végzett. Depluet 2004-ben lett az E.ON Hungária Zrt. igazgatósági tagja és 2009 óta a vezérigazgatója, 2013-tól tölti be az elnök-vezérigazgató pozíciót. Dr. Eric Depluet továbbra is szerepet vállal az E.ON Hungária életében a vállalat felügyelőbizottsági tagjaként. Karrierjének következő meghatározó állomásaként az E.ON SE törökországi üzletágának vezetője és egyidejűleg az E.ON törökországi vegyes vállalatának felügyelőbizottsági elnökhelyettese lesz.Kiss Attila, aki jelenleg az E.ON Hungária Igazgatóságának áram- és gázelosztó hálózatokért felelős igazgatósági tagja,1999-ben csatlakozott az E.ON csoporthoz, és az elmúlt években különböző területeken töltött be vezető pozíciókat itthon és Németországban egyaránt. 2007 és 2008 között az E.ON Energie AG közép-kelet-európai eszközmanagement és regulációs vezetője, 2008 és 2009 között az E.ON Energie AG Magyarországért felelős országfelelőse volt. 2009-ben az E.ON Hungária Zrt. energia-kontrolling és optimalizációs igazgatója lett, 2011 és 2014 között az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. ügyvezető igazgatói posztját látta el. 2015-től az E.ON Hungária Zrt. Igazgatóságának tagjává nevezték ki. A jövőben elnök-vezérigazgatóként a hálózattal kapcsolatos feladatokért is felel egyben.Dr. Leonhard Birnbaum, az E.ON Hungária felügyelőbizottsági elnöke a kinevezésről elmondta: „Büszke vagyok az egész vezetői csapatra Magyarországon, és biztos vagyok abban, hogy az E.ON Hungária Attila vezetésével felelős vállalatként tovább dolgozik a magyar energiaszektor fejlesztéséért és az E.ON Hungária vállalatcsoport fejlődéséért."