Keresik Magyarország legszebb birtokait

Magyarország legszebb birtoka címéért hirdettek versenyt - hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.



Mátrai Zoltán címzetes egyetemi docens, az Agrárrendezvények Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte: azt tapasztalják, hogy egy jó gazdálkodó ad a birtoka szépségére, Magyarországon sok nagyon szép birtok van. A versennyel többek között az a céljuk, hogy olyan gazdaságokat találjanak, amelyeket példaként mutathatnak be itthon és külföldön.



A verseny fővédnöke Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (Magosz) elnöke.



Mátrai Zoltán elmondta, hogy egy hónap alatt sokan jelentkeztek, s a zsűritagok, támogatótagok is jelölhettek birtokokat. Rövidesen kiválasztják a kategóriánkénti három döntőst, s ezeket a birtokokat a mintegy harminc tagú zsűrivel meglátogatják.



Az értékelés során tizenhárom szempontnak kell megfelelni, a vizuális szépség mellett a gazdaság működésének átláthatósága, a fenntartható gazdálkodás, a bekötő út minősége, az épített környezet és a munkabiztonság is számít - említett példákat Mátrai Zoltán.



A szakember szerint a Magyarország legszebb birtoka címnek elsősorban presztízsértéke jelentős. A hat kategóriában kihirdetett nyertesek ezt a címet időkorlát nélkül használhatják - tette hozzá.