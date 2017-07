Javult az utazási kedv vidéken és a budapesti reptéren is

a sorozatos terrortámadások rányomták bélyegüket a charterforgalomra is, és. Idén ebből a szempontból nyugodtabbak az utasok, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy nagyon jól alakul a forgalom - mondta a lapnak Farkas Attila, a charterjáratokat működtető Travel Service Kft. ügyvezetője. Hozzátette: a görög szigetekre és Spanyolországba tartó gépek nagyon jól teljesítenek, de a többi útvonalon is szinte telt házzal közlekednek.Idén a nyári szezonbanTörökországba, Bulgáriába, két görög szigetre, Korfura és Zakintoszra, valamint június vége óta Hurghadába is lehet repülni.pedig német vendégek érkeznek május óta Debrecenbe és Hajdúszoboszlóra - közölte Tamás László, a Debrecen Airport járatfejlesztési igazgatója, jelezve, hogy a magyar és román utasok mellett egyre többen érkeznek Kárpátaljáról is.

Az előzetes elvárásoknak megfelelően alakul a jellemzően charterjáratokra épülőforgalma - mondta a lapnak Benkő Attila, a társaság ügyvezetője. A reptérre szokás szerint a nagy német városokból - köztük Berlinből, Drezdából, Lipcséből - érkeznek gépek, a korábbi orosz charterjárat Moszkvából azonban idén nincs a palettán.A budapesti, még ha a légikikötő éves utasszámának elenyésző részét is adják az ilyen járatokon utazók. A budapesti reptérről is a török, görög és egyiptomi nyaralóhelyekre indul a legtöbb járat.