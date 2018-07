Helyettes államtitkár: nincs friss diplomás munkanélküliség

A friss diplomások között gyakorlatilag nincs munkanélküliség - jelentette ki Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár az M1 aktuális csatorna kedd esti műsorában.Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) helyettes államtitkára azt mondta: a 2014 és 2016 között diplomát szerzők körében végzett felmérés szerint Magyarországon mintegy 85 százalék - az uniós átlagnál nagyobb - a friss diplomások munkaerő-piaci elhelyezkedési aránya. Ennél csak Csehországban magasabb, 90 százalék ez az arány.Horváth Zita kifejtette: ebben a 85 százalékban az egész ágazat, vagyis minden szak benne van.A húzóágazatok közül az informatikát emelte ki, de - mint hozzátette - általában a mérnöki területeken is jó az elhelyezkedési arány. Ezek mellett a jogász, közgazdász végzettséggel is viszonylag hamar el tudnak helyezkedni a fiatalok.Magyarországon az egyik legjobb befektetés továbbtanulni, végzettséget, diplomát szerezni - hangsúlyozta.A helyettes államtitkár kitért arra is, hogy vannak fiatalok, akik különböző okokból külföldön akarnak továbbtanulni, de úgy véli, arányuk csökken.Köszönhetően többek között annak, hogy több ösztöndíjat vezettek be, illetve terveznek bevezetni a magyar felsőoktatásban - mondta Horváth Zita.